Se kommunestyremøtet direkte

Klokken 17 i dag møtes det gamle kommunestyret i Lyngdal for siste gang før det nye konstitueres i morgen. Blant sakene som behandles i dagens møte er endelig behandling av detaljreguleringsplan for Hausvik industriområde og forslag til opsjonsavtale for Hausvik Industriområde med Hausvik Energy Yard AS. I tillegg skal det tas il søknaden om tilskudd til SOWE-prosjektet og spørsmålet om salg av kommunens aksjer i Mandal Havn Strømsvika Holding AS.