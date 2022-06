Søknad om lengre skjenketid på Lekteren Bar Over og navn på bryggen i Havnegaten er blant sakene som skal behandles i utvalg for levekår i Farsund onsdag morgen

Saksliste

Referatsaker til orientering

19/22 Saksutskrift - TV-aksjonen 2022 - Anmodning om å opprette kommunekomité.

20/22 Referat Lista Ungdomsskole SU-SMU 15.03.22.

21/22 Rapport - vedtaksoppfølging utvalg for levekår - våren 202210.

Saker til behandling

18/22 Søknad om skjenkebevilling og serveringsbevilling Torvets kolonial. Søknad om lengre skjenketid ved "Lekteren/Bar OVER".

19/22 "Bakgårdsfest". Søknad om alminnelig skjenkebevilling for arrangementer.

20/22 Navn på bryggen i Havnegaten.

21/22 Godkjenning av lokalene til The Beauty Salon AS i Strandgaten 2 etter «Forskrift om hygiene krav for frisør, hudpleie- , tatoverings- og hulltakingsvirksomhet".

22/22 Godkjenning av lokalene til Indigo Art og Tattoo i Strandgaten 2 etter «Forskrift om hygiene krav for frisør, hudpleie- , tatoverings- og hulltakingsvirksomhet".