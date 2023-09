Se formannskapsmøtet direkte

Se formannskapsmøtet i Lyngdal direkte her fra klokken 16:30. Blant sakene som skal behandles er forslag til opsjonsavtale for Hausvik Industriområde med Hausvik Energy Yard AS og spørsmålet om salg av kommunens aksjer i Mandal Havn Strømsvika Holding AS.