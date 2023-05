Følg formannskapsmøtet her

Klokken 15 samler formannskapet i Lyngdal seg til møte på Rådhuset. På sakskartet står orientering fra Hausvik Energy Yard AS om foreløpig forretningsplan, emisjon Agder Næringsselskap, videreføring av samarbeidsavtale med Lister Nyskaping, søknad om avdragsutsettelse for rentefritt lån til Sørlandsbadet AS og høring - Skatteutvalget - NOU 2022:20