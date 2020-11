Bønn til politikere om å stoppe nedlegging av barnehagen vår

Barnehagen på Øya i Kvinesdal har siden 2014 vært et viktig samlepunkt for foreldre og barn på Øya. Det har ofte vært rift om plassene og etterspørselen overstiger i dag tilbudet. For kort tid siden ble vi informert om at rådmannen foreslår nedleggelse og foreløpig har fått støtte fra flertallet Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre. Dersom dette blir besluttet mister innbyggere på Øya sitt viktigste tilbud og blir den eneste grenda i kommunen uten barnehage. Vi har nå blitt kontaktet av så mange som opplever dette som et overtramp og tillitsbrudd at vi ser oss nødt til å igjen komme med en bønn til politikerne.

Det at små samfunn står i fare for å legges ned, miste sine holdepunkter eller funksjoner er ikke noe unikt eller nytt. Det at det gjennomføres på bestilling fra Senterpartiet er derimot sjeldent og demokratisk problematisk.

Senterpartiet i Kvinesdal har programfestet at de skal jobbe for å gi «tilbud der folk bor – unngå ytterligere sentralisering». Videre lover de å jobbe for «Godt desentralisert tilbud på ALLE plan». Kristelig folkeparti har også gått til valg på at de «ønsker et lokalsamfunn med gode desentraliserte tjenester». Det er vanskelig å se på en eventuell nedleggelse av Øye barnehage som noe annet enn et brudd på disse valgløftene.

Som leder av grendeutvalget på Øye oppleves nedleggelse av barnehagen, som vi oppfatter som det viktigste knutepunktet vårt, i tillegg ekstremt lite kompatibelt med Senterpartiets programfestede mål om å «Styrke grendeutvalgene».

Senterpartiet og Kristelig folkeparti planlegger å godta dette budsjettforslaget sammen med Høyre. Det er en balansegang i et partirikt kommunestyre å komme til enighet uten å forkaste partiets kjerneverdier og programmet man er valgt inn på. I dette tilfellet er man for Senterpartiets del ikke i en gråsone – man borrer rett inn og ødelegger grunnsteinen av politikken. Da er ikke argumenter om behov for budsjettenighet og konsensuspolitikk tilstrekkelig.

Administrasjonens begrunnelse for nedleggelse ligger i Statistisk sentralbyrås spådommer om sviktende befolkningsgrunnlag. Dette grunnlaget er svært usikkert, noe kommunen i sin «Plan for barnehagetilbudet i Kvinesdal 2019-2022» også viser til. Selv om man velger å legge SSBs framskrivinger til grunn kan ikke dette betegnes som ny informasjon siden tallene ikke har endret seg stort. Tallene som er kommet etter valget i 2019, som Senterpartiet har presentert for facebook-gruppa «Barn på Øya», er ikke annet enn en fortsettelse på samme tendens. Informasjon om denne tendensen var med andre ord fritt tilgjengelig for både Senterpartiet og Krf før valget i 2019. Skal en slik argumentasjon presenteres innbyggerne fra (Senter)politisk hold, måtte den nødvendigvis kommet før valget i 2019.

Budsjetter og koalisjoner finnes som mange alternativer, det å miste tilliten fra velgerne på et så kjernepolitisk grunnlag burde imidlertid fremstå som det dårligste alternativet. Den eneste muligheten vi gis til å stille dere til ansvar er ved neste valg –men da er det dessverre for sent for barnehagen vår.

På vegne av Øye Grendeutvalg,

Bjørn Petter Kjørkleiv, leder

På vegne av foreldre,

Linn Jeanette Bauge Røynestad,

Tillitsvalgt, Foreldreutvalget, Knerten barnehage, avdeling Øye