Avisa «Norge i dag» 1.11.23 siterer statsminister Netanyahu på at «dette er en tid for krig.» Videre sier avisa at statsministeren i en pressekonferanse tok med historien om Amalek i Det gamle testamentet. Avisa trekker da fram 1. Samuelsbok vers 15 hvor det blant annet står hva Israel skal gjøre med dette folket: - «ødelegge alt som tilhører dem. Spar dem ikke; drep menn og kvinner, barn og spedbarn - -.»

Akk ja.

Som ung sjømann, haika jeg en gang fra ei havn i USA inn til en folkemusikkfestival. Der sang ei ung (og pen!) jente noen vers fra ei gammel vise:

«Jesus blei født i fattige kår//det står i den gamle Bibelen vår//

for å frelse verden fra hat og sår//blei Jesus født i fattige kår.»

Disse enkle versa har jeg huska.

Mesteren preka nestekjærlighet. Budet om å elske sin neste var like stort som det om å elske Gud. – Men orda hans blei ikke ensa.

«- Jerusalem, Jerusalem ……. Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. –»

Til sist gikk Han i døden for oss. For å frelse oss, for å verne oss.

Så får leseren selv tenke over hvilken vei han eller hun synes er rett. Netanyahus vei eller Jesu vei.

Jeg har valgt.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid,

Spind