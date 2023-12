Jeg har stor respekt for leder av NHO Agder Høye Høyesen, han har arbeidserfaring fra leverandørindustrien i Agder. Men han forfekter NHOs ledelse sin mening om kjernekraft, og det er ikke nødvendigvis overaskende. Det hadde for eksempel vært rotete hvis NHO Agder og NHO Rogaland forfektet ulike standpunkt i viktige energidebatter.

Men hvis jeg tar Høyesen på ordet, dere skal arrangere en Agder-konferanse og jeg har foreslått tidligere at dere burde sette av en time til Norsk Kjernekraft, deretter en time til fremtidens havvind, og la publikum stille spørsmål, slik at vi hadde fått en grundig sammenlikning.

Dere har mange spennende foredragsholdere, men noen av de kunne med fordel enten ha fått sitt foredrag kuttet ned, eller blitt utsatt til neste konferanse. Så kunne man ha kjørt en grundig sammenlikning av havvind og kjernekraft.

Jeg sitter med et klart inntrykk av at NHOs største mareritt er en åpen scene der man stiller både kjernekrafttilhengerne og havvindtilhengerne til veggs på samme tid.

Hvis jeg virkelig hadde ment at havvind var bedre enn kjernekraft, så hadde jeg ønsket en slik debatt. Men jeg ser ikke at dere vil ha en slik debatt. Det eneste motivet jeg kan se, er at dere vet at kjernekraft er bedre, og at statlige subsidier til selskap involvert i havvind er medlem hos dere.

I stedet så bruker dere energi på å innhente rapporter (Rystad-rapporten) fra selskap som ikke vil ha havvind, bestilt av aktører som er imot havvind, for å levere rapporten videre til regjeringen som heller ikke vil ha havvind.

Norge kan bygge opp kunnskap om kjernekraft, vi har en verdensledende leverandørindustri og alle forutsetninger er til stede. Jeg har vært på møte med Copenhagen Atomics, Norsk Kjernekraft og Norsk petroleumsforening i Kristiansand, og mange ser på vår leverandør og petroleums industri som en nøkkel i å skape et nytt industrieventyr i Norge innen kjernekraft.

Jeg tror at innen noen år så rakner havvindsatsingen, ved et eventuelt regjeringsskifte i 2025 så vil det forhåpentligvis satses på kjernekraft, og da sliter havvind-satsingen.

Jeg mener det vil være uheldig hvis NHO skal arbeide mot det som kan bli vårt neste industrieventyr. Dere burde heller være pådriver for at vi som er verdens rikeste land bygger opp verdensledende kompetanse på kjernekraft, og tar en internasjonal rolle. Isteden så velger dere å samarbeide med LO, Fornybar Norge og Rystad rapporten som hevder at kjernekraft ikke er aktuelt før 2050, når vi vet at tallet er 2032-2034.

Innbyggere er også mer positive til kjernekraft enn havvind, så dere sliter med å samle landsdelen, få økte subsidier og holde fremdriften oppe for etablering av Sørlig Norsjø 2.

Så hva sier dere Høye Høyesen, er dere klar for en grundig sammenlikning av havvind og kjernekraft på scenen, der det åpnes for spørsmål fra publikum som deltar på Agderkonferansen?

Hvis havvind skal skape tusenvis av arbeidsplasser, gi billig strøm og være bedre enn kjernekraft, så burde det være en lett sak å si ja til en slik sammenlikning.

Det blir sikkert fokus på havvind noen år til, så tørker subsidiene opp, prosjektene blir forsinket, og det blir en overgang til kjernekraft. At NHO ikke ser at Trond Mohn vil satse på kjernekraft uten subsidier, og skape et nytt industrieventyr fremstår som ubegripelig. Det er mange som peker på at subsidieordningen til havvind er så lukrativt at det er det som driver prosjektene, ikke nødvendigvis kraftproduksjon. Jeg vil derfor foreslå at det bør være en ekstern aktør som gjennomgår hele subsidieordningen, ser hvem som sitter igjen med mest midler, hva midlene brukes til, om det betales ut utbytte, og om bedriftenes plan for å klare seg uten subsidier og produsere rimelig kraftproduksjon blir kvalitet sikret av en uavhengig aktør uten bindinger til Norge.

For øvrig så er det positivt at tidligere finsk statsminister Sanna Marin kommer til Agderkonferansen. Hun vil være et trekkplaster, så hvis dere vil så kan dere uten de store omveltningene kutte noen av de andre foredragsholderne til fordel for en grundig sammenlikning av kjernekraft og havvind.

Jeg syntes også at store deler av programmet fremstår som utidig påvirkning av deltagere på Agderkonferansen. Sanna Marin og Tonje Brenna er begge i Arbeiderpartiet, og NHO nekter å invitere foredragsholdere som kan belyse kjernekraftmulighetene som vi har i Agder. Agder fylkeskommune er også inne på arrangørsiden på denne konferansen, det er bra. Men hvis det skal være slik at vi ikke har innflytelse på programmet, så håper jeg vi kan endre det til neste år.

Vi er sikkert flere fylkestingsrepresentanter fra politisk ledelse som har lyst å gi innspill til relevante tema, og ikke bli marginalisert til å kun være publikum som får gratis lunsj, kaffe og dessert. Jeg er sikker på at både Høyre, Frp som er de to største borgerlige partiene gjerne vil ha noe innflytelse på valg av tema fremover hvis dette er en konferanse vi skal fortsette å arrangere.

Steinar Bergstøl Anderse

Leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet

Agder fylkeskommune