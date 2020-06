En turistby i forfall

Vis mer

Kjære ordfører!

Turistbyen Farsund, båtbyen Farsund, sykkelbyen Farsund, kjært barn har mange navn. Det er vel ingen hemmelighet at jeg har vært kritisk til kommunens manglende prioritering av grønne lunger, barneperspektiv og tilrettelegging for innbyggere som ønsker å bruke byrommet. Jeg er glad for at prosjekt Nytorvet nå er i gang, og ser frem til å følge utviklingen. Når det er sagt, så lurer jeg på hva i all verden dere vil med byen vår. Det er fine ord når man skal satse på turister, cruisebåter, bobiler og glamping.

Har du tatt deg en tur i byen i det siste? Vi skriver juni måned, og sørlandsbyer bugner av vakre blomster i alle regnbuens farger. Unntatt Farsund!! Ja, vi har ampler med petunia, og blomsterkasser med en salig blanding av blomster og visne furubusker, men mest av alt har vi kratt og ugress.

De flotteste farger finner vi byens private hager, med blomsterkrukker og klatreroser. Det er en fryd å se hvor flinke folk i kommunen er til å holde hus og hage. Kommunen selv burde være flau av å presentere byen på denne måten, ikke bare for besøkende, men også de som bor og lever her.

Opparbeidelse av grøntstruktur og bed kan gjøres på en fornuftig måte med tanke på vedlikehold og i tillegg ha et fargerikt og visuelt vakkert uttrykk. Det krever kompetanse, og det lurer jeg på om dere har hentet inn? Det finnes en og annen blomst, men når det drukner i gress og løvetann så blir det bare trist å se på. Jeg tar deg gjerne med på en byvandring, vi kan gå i samme spor som turistene skal gjøre i sommer.

I tilfelle du skulle ha vanskelig for å oppdage ugresset (da bør du få deg briller), så legger jeg ved noen bilder. Legg særlig merke til benkene og sykkelstativene, som man må inn i krattet for å finne. Jeg håper du tar tak i dette og sørger for at farsundsfolk og besøkende får nye solrike dager i en blomsterrik by.



Med hilsen

Gøril Onarheim

Bypatriot