Det skrives mye om hydrogenproduksjonen som er under planlegging for oppstart i 2028 Lervika / Kvinesdal. Først av alt, velkommen til nye etableringer i Kvinesdal!

Når det er sagt, mener jeg at det er meget ødeleggende for området, og hele Sørlandet å legge "beslag" på en effekt på 500 MW elektrisk kraft til en «billig penge». Vi vet jo at vi idag har en krevende situasjon for eksisterende «kraftforedlende industri» og husholdninger her i sør, grunnet høye strømpriser. Med denne etableringen vil en drive prisen på strøm ytterlige opp! Virkningsgraden på hydrogenproduksjon er 0,6. Det vil si at dersom en bruker en effekt på 500 MW til produksjon av «grønn hydrogen», står en igjen med 200 MW "spillenergi", og hva i all verden skal en kunne bruke så mye «spillenergi» til noe nyttig, i vårt område?

Eramet sitt smelteverk på Øyesletta har et effektbehov på 30 x 3 MW = 90 MW og de gjenvinner idag en effekt på 11 - 12 MW elektrisk og cirka effekt på 25 MW termisk, samtidig har de enda mer "spillenergi" (lavverdig energi) å tilby til de som vil kunne trenge det, så området er mettet på «spillenergi2.

Så lenge hydrogen ikke er en energikilde her, men en energitransport på lik linje med elektrisk kraft, så da «mister» en 40 % av elektrisk energi i produksjonsprosessen av grønn hydrogen.

Når det gjelder arbeidsplasser så sysselsetter Eramet i Kvinesdal 209 ansatte, og produserer manganlegeringer ved bruk av 90 -12 = 78 MW. Pr ansatt: 78000/209 = 373 kW/pr ansatt.

Hydrogenproduksjon: 500 MW med fabrikk på 50 ansatte. 500.000/50 = 10000 kW/pr ansatt.

Konklusjon: Pass på, legg til rette for at den allerede eksisterende «Kraftforedlende industri», spesielt Eramet Kvinesdal og Alcoa Lista her i sør skal overleve dagens press i energimarkedet! Johnny Anker Strømland Kvinesdal