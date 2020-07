Buheii - har ikke naturen rettsvern?

Naturvernforbundet har fulgt arbeidet med tilførselsveien til Buheii

vindkraftverk fra rv 465 i Kvinesdal siden det startet i slutten av mars og har

reagert på den hensynsløsheten arbeidene har blitt gjennomført på mot

naturen og artsmangfold i det aktuelle området. Det er sammenfattet i en

anmeldelse for brudd på flere lover, en reaksjon vi sammen med Motvind

Norge og NOF- Vest-Agder har levert til politiet.

Arbeidene har imidlertid foregått på en slik måte at liv og helse har blitt satt i

fare. For kort tid tilbake skjedde to alvorlige uhell med store, tunge

anleggsmaskiner som veltet med operatørene inne i de flere titalls tunge

anleggsmaskinene med den følge at diesel / hydraulikkolje rant ut. Bare rent

flaks gjorde at ikke alvorlig personskade inntraff. Arbeidene utføres av firmaet

Risa.

At disse alvorlige ulykkene ikke umiddelbart ble meldt til Arbeidstilsynet og

forurensningsmyndighetene, er foruroligende. Særlig nå vi vet at en arbeider

ble drept i januar i år ved en arbeidsulykke i tilstøtende Sirdal med Tonstad

vindkraftverk.

Årsaken til ulykken i Kvinesdal må selvfølgelig avklares slik at ikke nye og

alvorligere ulykker inntreffer. Det er imidlertid nærliggende å tro at en

medvirkende årsak til ulykkene kan skyldes det tidspresset både eier – det

australske finansieringsselskapet Marquarie og operatører – Risa og Buheii

Vindkraft arbeider under for ferdigstillelse av anlegget innen 2021 for da å

komme inn under «el-sertifikatordningen», økonomisk millionstøtte finansiert

over nettleia du og jeg betaler.

Naturvernforbundet oppnådde etter påtrykk på Kvinesdal kommune at

Kystverket (rette forurensningsmyndighet for olje) vil undersøke om det er

tilført forurensning til grunnen, mens Arbeidstilsynet ikke vil foreta seg noe etter

det vi vet, til tross for at tilsynet også har en viktig, forebyggende oppgave.

Det foreligger også en ny anmeldelse av Risa for brudd på forurensningsloven

etter havariet med de to anleggsmaskinene ved Buheii. Anmeldelsen dreier seg

om utlekking av vesentlige mengder diesel / hydraulikkolje til naturen. Den er

levert av en privatperson. Når politiet har konkludert, vil det vise seg om

naturen har rettsvern i Norge. Men uansett utfall arbeider vi for at Norge skal

få en ordning som Sverige har med en egen miljødomstol. Den stoppet nylig to konsesjonsgitte vindkraftanlegg på Gotland fordi anleggene var planlagt 2 km

fra kongeørnlokaliteter. Ved Buheii har et kongeørnparet oppgitt hekkingen

fordi anleggsarbeid foregikk for nær reiret.

«Med lov skal landet vårt byggjast, og ikkje med ulov øydast», heter det i

Frostatingsloven. Store deler av dette vakre landet vårt ødes nå med

vindkraftanlegg, villmarka sprenges i stykker på Haramsøya, Øydfjellet,

Vardafjellet, Nord-Odal, Frøya, Kvinesdal osv. At naturen i Norge trenger et

langt bedre rettsvern, bør mange arbeide for.

Peder Johan Pedersen,

fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder