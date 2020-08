Larsen-krysset

I Lister for tirsdag 18. august kan vi lese at flere med ordføreren i spissen er bekymret for trafikksikkerheten i Larsen-krysset i Alleen.

I stedet for å foreslå fysiske endringer, burde man ha fokusert på manglende vedlikehold av fotgjengerfeltene, «haitennene» osv.

Det er ikke kun i Larsen-krysset det mangler oppmerking/ vedlikehold, men over alt i Alleen. Vi må ikke glemme at nå som skolene har begynt, er det også mange barn som ferdes i trafikken.

Så er spørsmålet. Når har de som har ansvaret for merkingen av gatene i Lyngdal, planlagt å gjøre noe med det?

Lyngdal 18. august 2020

Jan Kåre Nakkestad.