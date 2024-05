I et leserinnlegg i forrige uke, konkluderer Lisbeth Raanes Hansen i Agder Rødt at Sørlandsbanen er i ferd med å dø langsomt. Bakteppet er at Sørlandsbanen knapt er nevnt i Nasjonal transportplan 20252036 (NTP).

Vi i Go-Ahead kan være enig med mye Hansen skriver, men har ikke tro på at Sørlandsbanen på noe vis er døende. Ei heller at de utfordringene vi sliter med på Sørlandsbanen kan skyldes jernbanereformen.

Sørlandsbanen er hovedsakelig en enkeltsporet strekning, med gammel infrastruktur og eldre togsett. Det er behov for fornyelse og økt vedlikehold for å bedre punktligheten og regulariteten på strekningen. Hverken togsettene eller skinnene har blitt endret av jernbanereformen. Vi i Go-Ahead har heller ikke presset på for å kutte stopp – og vi har fått tydelige signaler fra Jernbanedirektoratet om at vi vil kunne få tilbake de stoppene som ble kuttet for inneværende år.

Leserskribenten: Emil Eike, administrerende direktør i Go-Ahead Norge. Foto: Moment Studio

Vi er enig med Hansen at toget er et miljøvennlig og framtidsretta transportmiddel, og at det er behov for investeringer i Sørlandsbanen. Hansen spør: Hva gjør vi nå?

Vi i Go-Ahead jobber iherdig hver eneste dag for at passasjerer på Sørlandsbanen skal få en best mulig reise med toget. Sørlandsbanen er en utrolig viktig del av lokalsamfunnene langs strekningen, og de er en viktig del av Sørlandsbanen. Derfor har vi flere ganger hatt møter med lokalpolitikere og andre interessenter for å sikre gode innspill. Men vi trenger drahjelp fra andre i norsk jernbane og fra politikere på Stortinget.

Vi trenger drahjelp fra andre i norsk jernbane og fra politikere på Stortinget.

Bane NOR har fått tydelige signaler om å fokusere på drift, vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur, i stedet for nye store prosjekter. Dette har vi også tro på. Det er dessuten mange mindre tiltak som kan gjøres for å bedre punktligheten og robustheten på Sørlandsbanen.

Vi har tro på å høre på de som kjenner strekningen best, og har derfor bedt våre ansatte om innspill på hvilke tiltak som kan hjelpe. Ingen kjenner Sørlandsbanen bedre enn lokførere som har arbeidet her i mange tiår.

Vi har sendt Bane NOR en liste med over 150 tiltak som vi har samlet. Både Bane NOR og vi ser nå på hvilke av disse tiltakene som vil kunne ha best effekt.

Vi er enig med Hansen at mer engasjement fra stortingspolitikere er viktig for å sikre at Sørlandsbanen ikke blir glemt, både i NTP og ellers, og vi setter pris på at Hansen setter fokus på dette. Toget er den mest klimavennlige og behagelige reisemåten, som mange er glad i. Vi er sikre på at Sørlandsbanen vil bestå og vokse, nettopp på grunn av dette.

Emil Eike,

Administrerende direktør, Go-Ahead Norge