Tenke det, ville det – la oss gjøre det

«Tenke det, ville det, men gjøre det, nei det skjønner jeg ikke», sa Henrik Ibsen.

Så er vi på ny inne i en nominasjonstid med alt det bringer med seg. Våre folkevalgte skal velges og få tilliten de har gjort seg fortjent til.

Hva skal vektlegges i et så viktig valg? Fortid, framtid, nytenking, erfaring, lang eller kort fartstid. Skal vi verne om det trygge og forutsigbare, eller våger vi å satse ungt og friskt (nytt)?

Hva med kjønnsbalansen? Det er mange hensyn som skal ivaretas. Det skal bygges organisasjon, samtidig som fylkene skal vektlegges og utvikles i positiv retning

Kulturen er forskjellig fra lag til lag og det vil kanskje merkes etter sammenslåingen av kommuner og fylkeslag. Klarer vi denne utfordringen det ligger i å se helhetlig, eller verner vi om vårt eget nærområde?

Det gjør det ikke enklere at vi i Agder fortsatt er to valgdistrikt. Jeg tenker at det er nå vi blir satt på prøve. Våger vi å stole på at den som velges arbeider for alle kommunene, hele fylket? Klarer vi å innfri den tilliten de som nå ønsker en plass på nominasjonslisten ønsker fra oss? Jeg håper at mitt eget parti og flere av de andre partiene klarer dette på en god måte.

Så kommer det vel ikke som noen overraskelse, at jeg som fylkesleder av partiets kvinneorganisasjon, vil vektlegge kjønnsbalansen i mitt innlegg. Og her kommer «tenke det, ønske det, men gjøre det» inn. Intensjonene er ofte gode, viljen til å få det gjort likeså, men gjør vi det?

De fleste partiene har en agenda om å fordele kvinne, mann og ung blant topp plasseringene, men hvordan fungerer det i praksis?

Ulikhet mellom kvinner og menn er spesielt synlig når det gjelder hvem som har politisk makt og sitter i lederposisjoner. Kvinner er i mindretall i de fleste av verdens nasjonalforsamlinger. Kvinner er også i stor grad ekskludert fra regjeringer. I 2018 var det kun 20 kvinnelige statsledere i verden. Kun 18 prosent av alle ministre var kvinner. Dette er et stort problem fordi kvinner ikke får påvirke de viktige avgjørelsene som tas i nasjonalforsamlingene.

Torild Skard, seniorforsker og leder for Norsk kvinnesaksforening sa i forbindelse med valget i 2017 at: «Myndighetene har skrytt av at vi er et «likestillingsland» - og vi har flere politisk aktive kvinner enn de fleste land. Men vi har ikke gjort det vi har lovet: å sikre kjønnsbalanse i landets styrende organer. Vi er ennå ikke likestilt, og det er en dårlig unnskyldning at vi er bedre enn mange andre land. Spørsmålet er om vi tar våre egne mål og løfter seriøst? Norge har fortsatt et stykke å gå før vi når målet om likestilling i styringen av landet, og når det gjelder gjennomføring av FNs Kvinnekonvensjon, som vi har sluttet oss til.»

Jeg kommer fra tidligere Aust-Agder fylke. Etter snart 20 år i politikken for KrF i dette fylket har jeg opplevd at vi har satset på dyktige kvinner, Helga Haugen, Åse Gunhild Voie Duesund og dyktige unge, Kjell Ingolf Ropstad. Dyktige godt voksne menn har også fått sin plass Oddvar Skaiaa og Jon Olav Strand (fylkesordfører/fylkesvaraordfører, bare for å nevne noen. Jeg har opplevd en bevisstgjøring på at kvinnerepresentasjonen tas på alvor, ikke bare fordi kjønnet er der, men fordi vi faktisk har gitt dyktige kvinner en sjanse.

Nå er vi slått sammen til et fylke og jeg ser med spenning fram til hvordan det nå blir. Personlig synes jeg kvinnene til nå er sett og hørt.

Derfor har jeg tiltro til at vi følger opp henstillingen fra KrF sentralt og eget nominasjonsreglement: Kvinne, mann og ungt på de øverste plassene. Noe annet ville forundre meg stort. For meg og min organisasjon er det ikke godt nok med to menn på topp dersom vi har dyktige kvinner som står klare til å gjøre en god jobb. Dyktige kvinner vi omtaler med store og rosende ord ellers i året, nå må det ikke bare la det bli fine ord.

Tenke det, ville det – la oss gjøre det.

God nominasjonsprosess.

Turid Jacobsen,

Leder Agder KrF Kvinner