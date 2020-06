Kommunale næringsfond på Agder styrkes

Når Regjeringen i den tredje krisepakken setter av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond, får Agder nesten 35 millioner kroner. Pengene skal gå til kommuner som er særlig hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av koronapandemien. Det kommer godt med for kommunene i landsdelen vår.

Gjennom denne ordningen kan lokale bedrifter og næringsliv søke om penger som kan bidra til få opp aktiviteten, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye arbeidsplasser i by og bygd.

Kommunene våre er tett på det lokale næringslivet, og vet hvor skoen trykker. De har et viktig ansvar for å legge til rette for økt aktivitet, støtte eksisterende næringsliv og bidra til å skape nye arbeidsplasser etter krisen.

På Sørlandet trenger vi hver eneste arbeidsplass. Både for å sikre verdiskapningen i landsdelen, og for å sikre levebrødet og tryggheten i hverdagen for hver enkelt av oss. Når kommunale næringsfond på Agder får tilført kr 34.808.556, vil det forhåpentligvis være et godt bidrag til å trygge flere arbeidsplasser.

Målgruppen for pengene som nå bevilges til kommunale næringsfond, er bedrifter og næringsaktører. Ordningen skal være landsdekkende. Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, tiltak som styrker de lokale reiselivsaktørene og tiltak som styrker samarbeidet mellom lokale bedrifter. Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

I mange kommuner haster det for næringslivet med å komme i gang med nye prosjekter. Kommunene her i Agder, må som i resten av landet, være raskt ute med å lyse ut midler som bedrifter og næringsaktører kan søke på.

Det er fylkeskommunene som skal prioritere kommuner som er hardt rammet av krisen. Det kan for eksempel være små reiselivskommuner i distriktene som er hardt rammet fordi turistene har uteblitt.

I vår landsdel er det en aktuell problemstilling.

Ordningen skal tre i kraft raskt. Fylkeskommunene skal ha fordelingen klar innen 14 dager etter at tildelingsbrevet fra Kommunal og moderniseringsdepartementet er mottatt. Det er bare «tiden og veien».

Med vennlig hilsen

Norunn Tveiten Benestad

Stortingsrepresentant Høyre, Vest-Agder

Kommunal - og forvaltningskomiteen