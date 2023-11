Agder har vært inne i en krevende tid med høye priser på alt. Strøm, drivstoff mat og nødvendige artikler koster penger, og langt mer enn tidligere. Jeg arbeider i NAV, og dette ser jeg og mine kollegaer hver dag, og ikke bare en gang, men opptil 12-15 ganger daglig så kontakter noen sitt lokale NAV kontor og har ikke penger igjen.

Dette skjer mennesker i alle samfunnslag, og dyrtiden er langt verre enn man skulle tro. Det at Norge som er en kraftnasjon fortsetter å eksportere vår kraft til Tyskland er ubegripelig. Tyskland var en stolt kjernekrafts nasjon, men så skulle de bli best i klassen og Angela Merkel dro på klimatoppmøte i sitt privatfly og møtte både norske og amerikanske ledere. Men så når Tyskland hadde lagt alle eggene i en kurv, så stengte Russland krana. Og hva skjedde med Merkel og hennes grønne skifte? Hun sa opp, forsvant fra offentligheten, og Tyskland som var desperate kjøpte fortsatt langt inn i krigen fortsatt olje, gass og andre varer fra Tyskland.

Men det som er det verste er at Norge fortsatt er på samme strømmarked som Tyskland. Tyskland som har verdensrekord i lite gjennomtenkte avgjørelser innen kraft. Man stopper ikke et kjernekraftverk, og tror at vindmøller vil redde de. Vi vet alle hva som er skjedd, og det hele er bare tragisk. Men det som er enda verre er at regjeringen vår fortsetter å sende kraft til Tyskland. Når vi sliter selv. Arbeidsplasser går konkurs, mange mister levebrødet sitt, det blir ikke gaver til jul, matkøene blir lengre og lengre. Vi lever på mange måter i et parallelt samfunn, der vi ikke har mat, barna gråter seg sulte i seng, og får ikke lov å dra på ferie eller idrett med sine venner. Kun fordi foreldrene ikke har råd.

Det er spesielt Agder som er utsatt på grunn av de håpløse kraftkablene, som jeg håper vi kan destruere snart. Men for å lette noe og begrenset på privatøkonomien til alle som sliter, så vil jeg at Agder søker regjeringen om ekstra tilskudd til gratis buss i hele regionen, i hele 2024. Dette er penger som må komme rett fra staten, og som egentlig hører hjemme her på grunn av avgifter på blant annet strøm.

For å lette noe og begrenset på privatøkonomien til alle som sliter, så vil jeg at Agder søker regjeringen om ekstra tilskudd til gratis buss i hele regionen, i hele 2024.

Så på mitt andre ordinære møte med hovedutvalg for samferdsel og mobilitet så håper jeg å få med hele utvalget på å sende denne forespørselen til regjeringen. Det vil komme godt med, og vi har store utfordringer her i Agder nå. Jeg håper at den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, i Agder, kan gjøre at regjeringen innser at denne søknaden som jeg har sendt må innvilges.

Steinar Bergstøl Andersen,

Fremskrittspartiet

Varabystyrerepresentant for Kristiansand bystyre

Leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i Agder fylkeskommune