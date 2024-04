Det er stor kunnskap å hente når en først begynner å lete etter andre løsninger enn krig som løsning på konflikt.

Mitt første leserinnlegg om «Aldri mer krig» handlet om verdien av et samfunn som gir plass til flere ulike meninger, også i kompliserte spørsmål som militært våpenbruk i forsvaret av et land. Jeg brukte meg selv som eksempel på at det har vært mulig å bli akseptert som pasifist i et land som nettopp hadde opplevd okkupasjon. I stedet for å dele denne gleden, harselerer Larry Skaar i et avisinserat over at det går an å ha en annen oppfatning enn hans egen. Verdenslitteraturens sterke ordbilder om løve og lam som beiter sammen som symbol på fred, fleiper han med i sin egen panegyrikk. Det er ikke mye plass til andre synspunkter om krig som virkemiddel.

Nå er det mai og mye nasjonal feiring. Historien skal fortelles ikke bare fra ett ståsted, men flere. Rett etter krigen startet en mannjevning om hvem som vant krigen. I vår tid er det viktig å se bredt på hva motstandskamp kan være.

Den ideologiske bakgrunnen kan finnes hos mange, bare les Albert Schweizers «Ærefrykt for livet». Mahatma Gandhi var ikke selv ideologisk pasifist, men brukte pasifistisk metode til å frigjøre India. Kaperfarten som lovlig sjørøveri og motstandskamp, var fra den samtidige Brødremenigheten vurdert som kristelig uetisk. Kvekerne, Jehovas vitner, De frie venner og alle med våpennekt på programmet, har gjennom tidene fått betale for sine synspunkt.

Og til deg som fleiper med medalje til annerledes tenkende: Den norske presten Ragnar Forbeck var formann i Kristent fredslag. Han arbeidet for fred med Sovjetunionen og for det fikk Stalins fredspris. Kan det tenkes at han til tross for det sterkt kontroversielle i dette, virkelig oppnådde noe av den mellom-menneskelig forståelse han arbeidet for? Det finnes et stort tilfang av fredserfaring som gjerne må med, også nå i mai. Hvorfor nevnes for eksempel aldri Danmarks løsning på den tyske okkupasjonen når vår historie skal fortelles? De valgte motstand uten militær våpenbruk.

Det er stor kunnskap å hente når en først begynner å lete etter andre løsninger enn krig som løsning på konflikt.

Med vennlig hilsen

Alfred Vaagsvold