På vegne av auren i vatnet og tryggleiken for små og store som ferdast på «skolevegen», sender eg nå ein varm takk til Lyngdal kommune.

« Dei vil alltid klaga og kyta,

At me gangar så seint og så smått:

Men eg tenkjer, dei tarv ikkje syta:

Me skal koma, om ikkje sjå brått.»

Det var Ivar Aasen som i si tid skreiv dette verset som og er aktuelt i dag.

Kan hende vil teknisk etat i Lyngdal meine at dette verset passar best om «buhunden» Steinar Fuglestveit i saka om gytebekken Rekebekk.

Sant nok har eg klaga og masa, men kanskje med rette og.

Når det har gått både år og dager over tidsfristen som blei fastsett av Agder fylkeskommune, kan ein vel seie at det har gått farlig smått!

I haust var det ikkje ein fisk å sjå som gytte i bekken. I denne veka kan eg melde om fire auraer som sto inne i dei mørke røyra.

Det er liv att i bekken!

Svartor er planta og grusen er på plass i røyra. Nå skal tida lekja alle sår.

Når det så kom opp vegsikring i sist veke, ja då er me mange her som er glade for at alt ser ut til å ha endt godt til slutt!

Det blei gjort grove feil av kommunen før arbeida blei starta ved Rekebekken.

Det er å håpe at dette og blir til læring i kommunen.

Så takk til Lyngdal kommune for at prosjekt Rekebekken nå kan gå over i historia!

Steinar Fuglestveit