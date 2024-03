Er ungdommen helt borte, hvor er de? Sitter de bare hjemme og gamer, eller er de på sosiale medier? Er den nye generasjonen ungdom blitt for late til å gå ut? Er alle på stadion og spiller fotball, er de med i en menighet, eller sitter hjemme og gjør lekser? Tror dessverre ikke det er sånn!

Ungdomsklubben Romskipet, eller Rocky som det hette før, lurer på hvor alle er. Ungdommen har sluttet å gå der også. Etter den nye tidsregninga, det vil si før og etter korona, var det mange flere ungdommer ute. På Romskipet kunne det være mange ungdommer, de to dagene det er åpent, mens nå er det ingen eller to-tre stykker som stikker innom av og til. Vi har fått ny skatehall, etter stort ønske fra ungdommen. Men hva hjelper det når de ikke er der. Har lokket med filmkveld, FIFA-turneringer, eller annet spill med premier, men uten hell.

Hva gjør vi nå? Jo vi søkte Ungdom og Fritid for å få penger til å ha en stor gamingkveld, med flere nye spill, mat, nye møbler, konsoller, lys, høyttalere++ og flere flotte premier. Var så heldig å få 30.000kr til dette. To av de yngste som jobber på Romskipet, Odd-Runar og Dina fikk i oppdrag å arrangere en gamingkveld for alle ungdommene som går på ungdomsskolen.

De jobbet mye med dette, de laget plakater som ble hengt opp og reklamerte på Snap, TikTok og Facebook. De var til og med på ungdomsskolen og reklamerte til alle de 350 elevene om gamingkvelden. Ellers jobbet de med å sette opp nye høyttalere, møblere, sette opp lys, og planlegge turneringen. Vi kontaktet politiet slik at de visste hva som skulle skje på Romskipet denne kvelden. Pizzabakeren var også klar til å få inn stor bestilling. Alt lå klart til en skikkelig gamingkveld, fra klokken 19 til 23. Lill kom ekstra på jobb, mens vi andre satt hjemme for å være klare, hvis vi måtte komme og hjelpe til.

Lørdag 16. mars kl 19.00: Dørene åpnes, og der er det to stykker, men beskjed om at det snart kommer to til, og klokken 21.30 var det hele seks ungdommer. Og de som var der, tror jeg ble strålende fornøyd med at alle fikk fine premier. Det ble nesten lattermildt at det ikke var flere, hvorfor kom det ikke flere?

Hva skjer egentlig? Er det kun på sosiale medier det skjer, er det slutt på å være sosiale sammen? Synes det er trist hvis det er dette som er fremtiden for ungdom..

Hilsen Leder av Romskipet

Julie H. Flaten