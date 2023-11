Fagforbundet er svært bekymret over fortellingen om Flekkefjord sykehus som har fått råde grunnen over lang tid. Vi skal selvsagt ikke underslå at det har vært kritikkverdige forhold som har fortjent offentlighetens lys, men «skandalefortellingene» tildekker også mye av det fantastiske arbeidet som foregår ved sykehuset i Flekkefjord. Det er også grunn til å tro at «skandalefortellingene» har vært medvirkende årsak til rekrutteringsutfordringene og som endte med stenging av akuttkirurgien høsten 2022.

Hvor vidt man vil kunne sikre nødvendig rekruttering i de fagene som trengs for å gjenåpne akuttkirurgi og traume er uvisst. Men med tanke på de nasjonale rekrutteringsutfordringene, ser det dessverre generelt vanskelig ut. For ikke lenge siden kunne vi lese i Fædrelandsvennen at Sørlandet sykehus alene har over 70 overlegestillinger som ikke er besatt og mange andre av helseforetakene i landet har liknende utfordringer.

Befolkningen i hele Agder trenger den kapasiteten som leveres i Flekkefjord

Det må ikke være noen tvil om at Flekkefjord sykehus skal bestå som en viktig del av Sørlandet sykehus i overskuelig fremtid. Befolkningen i hele Agder trenger den kapasiteten som leveres i Flekkefjord.

Hvis «skandalefortellingene» får fortsette å dominere historien om Flekkefjord sykehus, frykter vi at dette blir en selvoppfyllende profeti og «et dårlig rykte» er ingen god rekrutteringsstrategi, heller ikke i forhold til å opprettholde de øvrige funksjonene ved sykehuset i Flekkefjord.

La oss bare få understreke: Selv om vi på ingen måte skal legge lokk på kritikkverdige forhold, hverken i Flekkefjord eller ved de andre sykehusene våre, er det viktig også å få frem de gode resultatene Flekkefjord sykehus har på mange områder, for eksempel innen keisersnitt og infeksjonstall ved protesekirurgi og ikke minst den svært høye pasienttilfredsheten.

Ideelt sett mener vi det bør være en fullverdig akutt- og traumefunksjon ved sykehuset i Flekkefjord. Dette er viktig både for næringsliv og befolkningen i hele Listerregionen. Men også vi er opptatt av det må ligge en faglig forsvarlighet til grunn for driften og innser at det på kort sikt ikke ser ut til å være mulig å rekruttere nok kvalifisert helsepersonell for å ivareta disse funksjonene.

Likevel vil vi mene at intensjonen og målsettingen om å ha et fullverdig akuttilbud i Flekkefjord ikke må skrotes. Dersom rekrutteringssituasjonen skulle endre seg og det igjen blir mulig å få til en robust rekruttering, må akutt- og traumefunksjonene etableres på nytt.

Til slutt vil vi også understreke at vi står sammen med alle gode krefter som vil opprettholde og utvikle det flotte arbeidet som gjøres ved Flekkefjord sykehus. Sykehuset skal bestå og vil i overskuelig fremtid fylle en viktig rolle i pasientbehandlingen i Sørlandet sykehus HF. Det er viktig at styret i SSHF er tydelig på dette og opptrer på en slik måte at det skapes trygghet og forutsigbarhet i driften ved Flekkefjord sykehus.

Egil Pind, leder Fagforbundet Flekkefjord

Roy Gyberg, fylkesleder Fagforbundet Agder