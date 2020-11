Spennende fra Nye Veier!

Direktørene Hobbesland og Aanesland fra Nye Veier har latt seg intervjue i

Fædrelandsvennen 25.11. under overskriften «Nye Veier prioriterer ikke flere

veistrekninger». Det er en oppsiktsvekkende melding direktørene sender oss og

fortsetter: «Ingen av våre resterende strekninger er nå modne for prioritering».

Grunnen til at veiselskapet nå tar en «time out» er at det ikke foreligger planer

for ny utbygging, og at strekningene ikke har tilstrekkelig nytteverdi ! At

nytteverdien nå nedskaleres, er noe vi særlig bør merke oss. De aktuelle

strekningene er prosjekter Naturvernforbundet har engasjert seg sterkt i - E18

fra Arendal til Grimstad og E39 fra Lyngdal til Ålgård, i tillegg settes ringvei

rundt Kristiansand på vent.

Ja, dette er interessant nytt fra veiselskapet, som i våre øyne har pushet en

utbygging av motorveier i Agder som verken er framtidsrettet eller har

trafikkgrunnlag for den type overdimensjonerte trafikkmaskiner som 4 felt med

fart 110- 120 km/t fører til. Det er å håpe at dette er uttrykk for høyttenkning i

veiselskapet for moderasjon og gjenbruk av eksisterende europavei med farvel

til den gigantomanien som nå åpenbarer seg i alle sin gru i gamle Søgne og

Mandal.

Det åpner seg nå et rom, en mulighet for refleksjon og omstart med alternativ

utbygging – opprusting av eksisterende motorveitraser slik Statens Vegvesen

utarbeidet planer for fra Mandal mot vest før de ble overkjørt av Nye Veier. En

utbygging de da tre berørte kommunene enstemmig vedtok bare 4 år tilbake.

Gavepakken som Nye Veier har servert oss, bør samfunns- og miljøansvarlige

politikere gripe begjærlig. La det bli et viktig tema til stortingsvalget og ved

regjeringsforhandlinger.

Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder