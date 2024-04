Lister-kommunene Farsund og Lyngdal utfordrer hverandre i disse dager om hvem som har de beste betingelsene for aktuelt sted for et slikt senter. Et senter som vil bli betydelig i størrelse rent teknisk, mange arbeidsplasser – men aller viktigst et sted for mange av våre medmennesker som trenger et trygt og godt sted å få den hjelpen de har krav på og bør ha. Bak de fleste av brukerne står også familie og venner. Hvordan kan en skape gode rammer rundt psykisk helse? Behovene er jo enormt ulike, og noen er særs krevende.

Jeg er ingen fagperson på dette området, men har vært «heldig» og hatt noen timer i arbeid innenfor et begrenset området inne psykisk helse. Det har satt noen spor – heldigvis. Å plassere et slik senter på toppen av et eksisterende kjøpesenter i Farsund synes jeg rett og slett ikke passer. Da tenker jeg IKKE på forholdet til alle oss «friske og raske» + naboer til Amfi-senter i Farsund, for vi kunne fint leve med dette. Men hva med brukerne og familien. Hva med hverdagen til folk som trenger alt fra «litt støtte» - til andre som må ha hverdagen sin tilrettelagt på en helt bestemt måte. Ro og trygghet, rekreasjon, frisk luft, natur og bakkekontakt. Offentlig eksponering tilpasset bruker er også viktig. Jeg ser det svært vanskelig å etablere et godt tilbud til våre kanskje aller svakeste i samfunnet på taket av et kjøpesenter i en hektisk hverdag.

Men nei – vi skal ikke gjemme denne utsatte gruppen bort heller – slik vi ofte gjør. Nå står «Knertenparken» der å råtner på rot. Bjørkebakkene i Lyngdal med naturen rundt. Jeg synes det er en kjempegod ide å videreutvikle dette anlegget som dessverre ikke lot seg realisere som en fornøyelsespark, men i stede bygge dette opp som et regionale senteret for psykisk helse i Lister. Området er på mange måter ferdig regulert inn i naturskjønne omgivelser, nok plass for både brukere og de som skal arbeide der. Offentlig kommunikasjon går rett forbi. Kort vei til handelssenter - men langt nok vekk for de som ønsker fred og ro. Ligger på bakkenivå - lunt inn mot Bjørkebakken. Kan det bli bedre?

For Lyngdal By ble det kanskje litt for mye av det gode. De ønsker noe annet. Igjen skal vi «gjemme bort» våre problemer og dårlig samvittighet. Er det ikke på tide å innse at psykiske helse faktisk er hverdagen for veldig mange av oss. En dag gjelder det kanskje undertegnede, en annen dag er det du som rammes. Hvor ville du likt å bruke noen dager, noen år – kanskje flere år, for å komme til hektende for å klare deg sjøl? På taket på et kjøpesenter i Farsund? Det kan aldri bli noe «park» på toppen av Amfi. Eller i nabolaget til industri og servicenæringen langs E-39 i Lyngdal? Der blir det rolig og fint….

Nei da er vårsola i Bjørkebakkene med ro, rein luft og natur - en bedre plass til å skaffe seg nye krefter i livet tror nå jeg. Får vi utnyttet «eventyret i Lyngdal» til noe fornuftig likevel så var det kanskje det som var meningen. Her er det nok plass til alle!

Jan Broder Dahl