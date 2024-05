Jeg vil starte innlegget med å sitere Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024: Pkt 17. Prosjekter som kan bli vurdert i løpet av perioden. Fv 460 Havsåsen. «Området er ikke blant de høyest rangerte skredsikringsprosjektene, men har fått stor oppmerksomhet.»

Hvorfor skal vi ikke stole på de faglige vurderingene som gjøres langs fylkesveien, og velge å heve oss over det? Hvorfor skal vi ikke respektere prioriteringslista som er satt opp, og hvorfor skal vi kjøpe oss ut av køsystemet. Er det solidarisk mot de andre? Kan ikke det gå på bekostning av liv og helse dersom lavere prioriterte prosjekter skal gå foran de som er høyest prioritert? Er det rett at de som roper høyest og lager mest støy skal prioriteres foran de som ikke lager så mye støy? Er det iveren etter en politisk triumf som tar litt over her, og enkelte blir litt utålmodige?

Er det iveren etter en politisk triumf som tar litt over her, og enkelte blir litt utålmodige?

At saken har fått stor oppmerksomhet har nok de fleste i Lyngdal kommune fått med seg.

Jeg har i likhet med mange andre fulgt saken tett via Kommune-TV og innlegg.

Det er ubestridt at det er Agder fylkeskommune sin oppgave å holde fylkesvei i en forsvarlig stand, ikke Lyngdal kommunes oppgave.

Kommunens budsjett er tiltenkt andre oppgaver. Fylket får midler de skal fordele på fylkesveier etter definerte behov og rangering.

Alle partiene samt rådmann viste enighet i både formannskapet og kommunestyret at dette ikke var noe grei måte av Agder fylkeskommune å gjøre dette på. Men allikevel lar noen parti seg friste til å umiddelbart bite på agnet fra fylkeskommunen om å måtte ta noe av regninga.

Så er det politikere i Lyngdal kommune som prøver å rettferdiggjøre overføring av kommunens midler til et fylkesprosjekt. Og da etter min mening blåse opp viktigheten av delstrekk 1 som er dratt inn i Havsåsen prosjektet. Det er blitt tegnet et bilde av trafikksituasjonen på delstrekk 1 som flere oppfatter som helt feil i forhold til det de opplever og ser daglig på nært hold.

Samt forsøker å rettferdiggjøre bruk kommunens budsjett ved å vise til tidligere forbruk, samt hypoteser om fremtidig vilje til bruk av penger. Det blir bare en dum og usaklig avsporing.

Det er fylkeskommunen sitt ansvar å oppgradere veien, slik som fylkeskommunen flere ganger har gjort andre steder langs fylkesvei 460 i gamle Audnedal kommune, uten at det har fått så mye oppmerksomhet.

Så må noen kunne få lov til å mene at kommunens midler skal brukes der de er tiltenkt, uten at de skal beskyldes for en polariserende nord-sør holdning, og at noen deler av kommunen er viktigere enn andre. Kan ikke det karakteriseres som løgn å tilegne andre holdninger som de ikke har?

Det stilles også spørsmål om Høyres lokalkunnskap i saken. Nå bor jo Lyngdal Høyres Gruppenestleder bare 5km nord for dette stedet, og har i nesten 30 år passert dette stedet daglig til og fra jobb på Konsmo.

Det snakkes om løgner. Hva er en løgn? Er det å skape feil bilde av trafikksituasjonen å lyve? Det snakkes så ivrig om spill for galleriet, og kalle en spade for en spade.

Flere politikere har i både formannskapet, i kommunestyret og i avisinnlegg gitt utrykk for at det daglig ferdes små barn langs delstrekk 1, og at det bor masse barn i området som bruker dette strekket. Og da har de fleste trodd at det var ment til fots eller sykkel. Men dersom det var ment i buss og bil så har nok flere, inklusiv meg og mine naboer misforstått disse gjentatte uttalelsene.

Jeg bor langs strekk 2 med god oversikt fra mitt hjemmekontor hvor jeg daglig sitter.

Jeg ser skolebussene passere hver dag, fra og til skolene. Jeg har et godt bilde av mengde barn som ferdes langs delstrekk 1. Det har tidligere kunne gått flere uker mellom hver gang jeg har observert barn langs delstrekk 1. Langs delstrekk 2 er det kun et barn som ikke har passert 18 år enda, og han kjører nok moped neste vår. Så det å gi inntrykk av at det bor og ferdes masse barn her langs delstrekk 1 og 2 blir veldig feil ut fra mitt trafikkbilde.

Dan Larsen,

beboer langs delstrekk 2 ved Havsåsen