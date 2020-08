«Änglar, fins dom?»

Vis mer

Man føler seg snytt når man har lagt bak seg 160 km, - fra Froland via Sjølingstad Uldvarefabrikk og til Det gamle Posthuset og Barnevandrersenteret på Konsmo og kommer til en låst dør! Den skulle ikke ha vært låst!

Etter en interessant og spennende kulturvandring gjennom den gamle Uldvarefabrikken der vår utmerkede unge guide startet opp gamle maskiner og beskrev prosessene fra skitten ull til vakre ferdige vevde produkter før vi dro videre mot Konsmo.

Der blir vi møtt av en blank hengelås på døra til Barnevandrersenteret og en låst hoveddør til Det gamle Posthuset. På forhånd hadde vi funnet informasjon på et par nettsider om at begge disse museene skulle holde åpent til 16.august. Vi kom dit tirsdag 11.august og ble møtt med en plakat på døra der det ble opplyst om at det var stengt fra søndag 9. august! Vi seks i følget ble skuffet og sinte!

I turistguide 2020 for Listerregionen står det svart på hvitt om de to ovennevnte steder: Åpent: 22.06.-18.08 (12.00 – 17.00). Da er det ikke lett å forstå at det er stengt ei uke før oppgitt dato. Dette er under all kritikk!

Mens vi satt i hagen utenfor Det gamle Posthuset og nøt restene av tur-nista kom en bil glidende og parkerte bak det gule Barnevandrersenteret. Hun tok noen bilder av nedre del av kledningen. Vi kunne konstatere at det var tegn til råteskader, og vi skjønte at henne kunne vi spørre til råds.

Hun ble vår reddende engel. Det var Reidun Bakken, tidligere ordfører i Audnedal kommune, som kom til sentrum for å handle. Hun forsto straks vårt dilemma og vår skuffelse og tilbød seg å kjøre hjem for å hente nøkler til begge senterne.

Etter at vi hadde registrert oss med navn og telefonnummer og Vippset inngangsbilletter kunne vi fritt gå omkring begge steder mens vår kjære eks. ordfører tok turen til butikken. På grunn av Reidun ble vår skuffelse erstattet med takknemlighet for hjelpen vi fikk, og ikke minst at vi, som helt ukjente mennesker for henne, ble vist så stor tillit.

Så bør kanskje noen lære at det må være samsvar mellom informasjon, som er gjort tilgjengelig for allmenheten, og den virkeligheten allmenheten møter.

«Änglar, finns dom?» Vi kjenner en på Konsmo.

Gunnar Ravnåsen,

Froland