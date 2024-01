Mens julefreden senket seg kom mail inn fra Altinn om mottatt nabovarsel vedrørende oppstart av planprogram, detaljregulering og utbyggingsavtale for Berry Alloc. Ønske om å sprenge ned og fjerne siste rest av grøntområde i vårt nabolag var deres julehilsen til oss. Som innbyggere i Lyngdal ønsker vi oppmerksomhet på hva den pågående ødeleggelsen av grøntområder i boområder gjør med helse og trivsel.

Vi kjøpte bolig i 1985 omkranset av skog og grøntområder i nord og øst, barna lekte og laget hytter i skogen, fisk svømte Litleåna, elgen var innom lekeplassen og det var snarvei gjennom skogen til Rom. I 1994 kom første innhugg i friområdet. Fibofabrikken har behov for noen få parkeringsplasser opplyste daværende ordfører Nøkland. Parkeringsplasser kom ikke, men starten på pukkverket der Lindland Maskin siden har sprengt fjell og natur og knust stein, noe de ifølge arealplanen kan gjøre i 70 år til de omkranser Oftebro både mot nord og øst. En betongfabrikk kom til uten at vi fikk noe varsel om det. Nå er grensen kommet for hva vårt boområde skal utsettes for av økt støy, støv og rystelser.

Vi reagerer på at området tas ut av arbeidet med arealplan og dermed ikke får frem den totale belastningen fra industrien som grenser mot Oftebro Terrasse og boliger på Rom. I møte med Berry Alloc 11.01.24 opplyste de at kommunen er positiv til oppstart av detaljregulering utenom arealplanen og at dette vil gi en enklere prosess for bedriften. De har fått opplyst at Statsforvalteren ikke har varslet innsigelse mot området i sine vurderinger og faglig råd til kommunen. Dette er underlig da forslaget om regulering av området til utvidelse av Berry Alloc fikk følgende oppsummering i uttalelse fra Statsforvalteren: På bakgrunn av overnevnte fraråder vi å ta arealinnspillet med i planforslaget da det ligger an til innsigelse.

Statsforvalter nevner konflikt mellom industri og boområder spesielt i sitt brev. Hvordan kan områder som er skjerming mot Oftebro Terrasse i vedtatt detaljregulering for Akersmyr pukkverk foreslås sprengt ned i neste regulering?

I møtet kom det frem at bedriften ikke har konkrete behov for arealer men det er press med tidsfrister fra de belgiske eierne om mulighet for utvidelser. Det er ikke tallfestet når og hvor stort areal det er behov for, hva slags industri/bygninger som eventuelt skal inn der. Det ble allikevel fremhevet at det er viktig å sprenge ned/opparbeide området så raskt som mulig. Er det noen i området som trenger mer stein?

Hvis planen vedtas får vi fabrikken helt inn til vår tomtegrense. Vi er allerede belastet med støy fra vifteanlegg/avsug og flishogger, noe som er meldt fabrikken flere ganger uten at noe skjer. Spesielt sjenerende er støy i helger, høytider og på sommerstid når vi er utendørs. Vi har målt over 78 db flere ganger i 2023. Vår bolig ligger på et høydedrag over fabrikken og blir beskrevet å ligge i «enden av en trompet» der støyen føres oppover i terrenget og forsterkes. I VVS-PLAN SØR støyrapport fra 1992 understreker at skogen mellom fabrikk og målepunkt har en vesentlig og god og skjermende effekt. Bevaring av skogen som skjerming mot industri har også fått et eget punkt i reguleringsbestemmelsene for dette området fra 1996, underskrevet av daværende ordfører Grøvan. Vi frykter vesentlig høyere støy dersom skogen forsvinner, fjellknausen sprenges ned og fabrikken utvider sin produksjon til det nye arealet. Da vil støyen fra industri i Akersmyr med knusing, trafikk, betongblandeverk og rengjøring også ramme større deler av Oftebro Terrasse.

I møtet med Berry Alloc ble støymålinger ved dagens drift etterlyst, men det har ikke bedriften planer om. Det ble sagt at det i forbindelse med detaljreguleringsplanen vil bli foretatt støyberegninger for utvidet industriområde. Hvordan blir støyberegningene når støy fra nåværende industri ikke tas inn, det ikke er avklart hvilken industri som skal inn i området og hvordan bygningsmasse skal utformes?

Vi har forståelse for at bedriften ønsker muligheter for utvidelse men reagerer på at utenlandske eiere prøver å presse frem rasering av natur. Berry Alloc eier allerede 12 mål inntil pukkverket der store områder er sprengt ned og mye mer skal sprenges. Området skal ifølge detaljregulering for Akersmyr pukkverk gi ferdige industriarealer til lager og industri. Her bør Berry Alloc få sin utvidelse. Da kan de siste grøntarealer bevares og utvidelsen blir skjermet fra bebyggelsen i Oftebro Terrasse og på Rom. Vår drøm er politikere som ser verdien av å bevare området som LNF til fortsatt glede for mennesker, rådyr, grevlinger, bever, ekorn, frosk, utallige småkryp og mange fugleslag. Tenk om vi og ikke minst barna i Nygård barnehage kunne få en turvei langs østsiden av Litleåna, gjennom området, opp til veien som går inn i turområdet på oversiden av Oftebro Terrasse og til Kongeveien. Tenk så flott det kunne blitt!

Mona Aspvik og Arnfinn Jensen, beboere i Oftebro Terrasse 12