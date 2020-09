Symboler og røde kluter!

Det er interessant å studere mennesker og dyr og våre handlinger, oppførsel og væremåte. Symboler og ting som står for noe spesielt får veldig oppmerksomhet og trigger følelsesutbrudd fra den største glede til det største sinne. Brenning av en Koran og tråkking på en Bibel kan få noen til å miste besinnelsen fullstendig og i ytterste fall drepe.

Statuer av historiske personer har plutselig fått ny oppmerksomhet etter i årevis stilltiende ha blitt neddynget av fugleskitt. Men hvem var de egentlig bak fasaden av granitt eller bronse siden de fikk et minnesmerke pga. en eller annen meritt? Og burde mange vært fjernet og egentlig aldri kommet opp? Og atter andre ukjente hverdagshelter heller fortjent et minnesmerke? I hvert fall skaper de nå stor debatt og opprør, spesielt i USA og Storbritannia - og med rette!

Likedan med flagg (og faner, banner, caps og andre symboler). De er som røde kluter enten det er det israelske/palestinske, Stars & Stripes/Sørstatsflagget eller andre politiske, religiøse eller organisasjonsflagg.

I Farsunds egen andedam er det diskusjon og kommunestyrevedtak om hvilke flagg som får pryde rådhusstangen. Følelser er i sving, gangsynet er så som så, og de overordnede prinsipielle tanker hos folk veldig fraværende.

Problemet er selve flaggloven som åpner for store tolkninger og delegerer avgjørelsen til hver kommune etter eget forgodtbefinnende. Det er dømt til å mislykkes og skape masse uro, der det også blir opp til det til enhver tids sittende kommunestyre å bestemme. Men på hvilket grunnlag? Og når pendelen svinger i takt med flertallet og det blir like politisk og uholdbart som utnevning av høyesterettsdommere i USA, så får du ingen konsistens og bare mer polarisering.

Det er ingen vits i svulstige ord og fortørnet oppgitthet over vedtaket i kommunestyret, for det var både klokt og riktig. Men igjen, det er selve flaggloven det må gjøres noe med, og da må den være unison for hele landet med at fra statlige, fylkes- og kommunale eiendommer/bygninger skal KUN nasjonal- og statsflagg vaie (samisk i relaterte områder etter min mening), pluss fylkes- og kommuneflagg. Det finnes nok av flaggstenger å benytte til andre flagg som ikke er forbudt ved lov, kommersielle som organisatoriske/politiske. Man får uansett vist seg frem og sendt et budskap, og ingen har noen grunn til å bli sittende furtne tilbake med svarteper.

Larry Skaar