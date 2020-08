Frivillighet i koronaens tid

Vår har blitt til sommer og sommeren drar seg mot høst uten at korona-faren har minket nevneverdig. Behovet for frivillig innsats i kampen mot ensomhet og inaktivitet er større enn noen gang, men den frivillige innsatsen for andre må rigges om. En-metersregelen alene umuliggjør de fleste aktivitetene vi drev med før i sin originale form. Lyttevenn-ordningen på skolene, Gledesspreder på Listaheimen og omsorgssenteret, Kort & Godt-middagene og trimgruppa Sterk & Stødig rammes alle av at vi ikke kan være like tett som før.

Men det er ikke dermed sagt at vi skal slutte å bry oss, og slutte å være gode frivillige. Vi må heller tenke nytt og spørre oss: Hva kan vi få til uten å gå på akkord med smittevernsreglene?

Kort & Godt har vi fått gang igjen ved å legge til rette for større avstand mellom folk og ved strenge hygienetiltak både på kjøkken og i matsal.

Vi er i dialog med skolene og institusjonene om alternative løsninger.

Fysioterapeutene som er ansvarlig for Sterk & Stødig spekulerer på hvordan de kan legge til rette for smittesikker trening i Alcoahallen.

Men selv om kloke hoder er i sving for å se etter alternative løsninger er det helt sikkert mange gode ideer som ikke er kommet på bordet ennå. Derfor spør vi dere her og nå: Hvilke aktiviteter kan og bør frivilligsentralen engasjere seg i utover høsten? Hva kan du tenke deg å bidra med?

Dugnadsånden de fleste la for dagen da viruset traff oss, viser at vi kan hvis vi vil.

La oss fortsette å løfte i flokk og sørge for å holde hjulene i gang. Vi vil ikke miste verdifull frivillig innsats på grunn av korona. Vi vil beholde og styrke den frivillige innsatsen på tross av viruset.

Øystein Mikalsen,

Leder av Farsund frivilligsentral