Kommunal distriktsfiendtlig innkjøpsordning

I Lindesnes kommune har det i flere måneder gått en heftig debatt vedrørende kommunens innkjøpsordning som har ført til at lokale forretninger har mistet sine tidligere leveringer av varer til nærliggende institusjoner.

Da kolonialforretningene i Bjelland, Marnardal og Øyslebø mistet salget av kolonialvarer til barnehagene og grunnskolene i sitt nærområde som en følge av ikke å ha fått en reell mulighet til å konkurrere om leveransene, ja da lå det til rette for en kraftig samfunnsdebatt.

The winner takes it all

Kommunen defineres som ett område der anbyder med laveste pris blir eneleverandør til alle barnehagene og barne-og ungdomsskolene i kommunen.

En liten kolonialforretning i Bjelland som tidligere leverte varer til barnehagen og skolen i sitt lille lokalsamfunn, hadde liten eller ingen mulighet til å kunne delta i en anbudskonkurranse der alle skoler og barnehager i storkommunen måtte betjenes.

Hva så med Lyngdal kommune?

I vår kommune synes alt være i skjønneste orden, skulle en tro.

Blant kommunens politikere har en ny innkjøpsordning ikke skapt debatt ser det ut til.

Avisene i vår region har heller ikke berørt temaet.

Denne stillheten og roen om et tema som kan få store negative ringvirkninger spesielt for våre grisgrendte deler av kommunen, fikk meg opp av godstolen og ned på Byremo Landhandel.

Butikkens betjening kunne der og da bekrefte at all handel med Byremo barnehage, Byremo barneskule og Byremo ungdomsskole nå var slutt.

For ei lita forretning vil en tro at det betyr en del økonomisk å miste tre sikre kunder i kampen for tilværelsen.

En skal høre mye før ørene faller av

Tilfeldigvis traff jeg en lærer på hjemveien. Han kunne bekrefte at skolen har måttet kutte ut vår lokale butikk og må nå bestille og få levert matvarene til skolekjøkkenet med bil fra et firma i Stavanger som hadde fått tildelt kontrakten.

Noen tanker til slutt:

Lokalbutikkene er i utgangspunktet små og sårbare.

Mister vi lokalbutikken ute i distriktene betyr det avfolking og sentralisering!

Kommunesammenslåingen betydde i seg selv en hardere hverdag for butikkene i utkanten av kommunen.

Kommunale arbeidsplasser flyttes til kommunesentret og trekker med seg handel dit.

Er pris det eneste som teller når et anbud utformes?

Hva med budskapet om "kortreist mat?"

Hva med kvalitet, service, nærhet, leveringssikkerhet,..?

Hvor er miljøaspektet i avtalen?

Hvordan forklarer læreren i timene med "mat og helse" denne måten å handle inn matvarer på som fornuftig og god for miljø og samfunn? Må han holde munn og ikke si hvor varene kommer fra?

Går det ikke an å dele opp en slik anbudskonkurranse i flere områder slik at butikken kunne beholdt sine kunder?

Passiv og oppgitt

Hvorfor har ikke kjøpmenn, styrere, rektorer og politikere reagert på denne ordningen her i Lyngdal?

Kanskje har dere reagert, men møtt veggen?

Steinar Fuglestveit

Byremo