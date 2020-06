Så gikk det som det måtte...

Vis mer

I media har det den siste tiden vært full «krig « mellom de små og de store partiene i Lyngdal. Vi leser om øyne som nærmest faller ut i høyregruppa. I KrF er de lei seg ,og triste , fordi V, Ap og R antyder at de har glemt de svakeste i samfunnet og at de slettes ikke vil hjelpe de mest sårbare , det vil si barn ,unge og eldre.

På sidelinja sitter vi i SP og leser disse innleggene. Heldigvis så har vi både øyne og ører fremdeles på plass ,så sånt sett er vi ganske så oppegående. Og at noen rett og slett sier at de ikke vil mer i politikken, ja det tar vi med en klype salt.

I forrige periode ,i Lyngdal kommunestyre ,har Høyre og KrF hatt flertallet. De gikk inn i det nye kommunestyret - etter valget i fjor høst - med et nytt flertall. Demokratiet talte. Den nye storkommunen ville ha det sånn. For å si det enkelt; så ble de aller fleste store, tunge sakene avgjort i kommunestyret i forrige periode med 15 mot 14 stemmer. Etter kommunesammenslåingen er det samme flertallet 18 -17.Sånn er det bare.

At to såpass ulike partier kan være så unisone i viktige, tunge avgjørelser, det forundrer nok mange. Aner vi en pisk?

Penger er roten til alt ondt ,sies det i et gammelt ordtak. Her tror jeg at samtlige 35 vil være enige, men penger er også roten til mye godt. Problemet er bare hvordan de midlene som er tilgjengelige blir disponert.

Roger Abusland,Høyre, sier det så klokelig i Lister-avisen 26 juni, sitat:

«Ingen (verken privatpersoner eller kommuner) kan over tid bruke penger som de ikke har - det vil på sikt ramme de svakeste virkelig hardt når regningen skal betales» Kanskje burde dette vært tenkt på tidligere?

Hvem som har trumfa gjennom de,unnskyld, halvgale investeringene som er gjort i kommunen de siste årene, det repeterer jeg ikke her,men de to som kalte seg seierherrer,etter at de nærmest etter et benkeforslag fikk omgjort vedtak angående plassering av det nye helsehuset ,de velger jeg å minne om. «H+KrF =sant» ble brukt som overskrift i avisene i valgtida. Det er enda ikke slutt og dessverre fremdeles sant.

Jeg minner også om at da jeg for cirka fem år siden kom inn i Senterpartiet, så var det avsatt cirka 70 millioner til renovering /ombygging på det tidligere omsorgsenteret i Lyngdal. Hvor nærme denne summen,bare overskridelsene på det nye helsehuset kommer, ja det gjenstår å se.

Men, en ting er som er helt sikkert i Lyngdal, alle 35 kommunestyrerepresentanter vil det aller beste for alle innbyggere i kommunen. Det er metodene for å få det til som det strides om. Nå som krisa er et faktum, bør vi ikke da heller prøve å legge til side prinsipper og skjulte agendaer og prøve etter beste evne å enes om det som vil gagne kommunen best.

Et nytt valg om tre år vil vise om konstellasjonen i kommunestyret er det Lyngdalsfolk er fornøyd med.

Om resultatet blir som nå, vil tiden vise. Men en ting er helt sikkert. Vi som er blant de 17 i kommunestyret, vi gir oss aldri.

God sommer.

Elin Kvelland, Senterpartiet.