Freder elgen – dropper jakten

I en av Listers lokalaviser sto denne overskriften på trykk 5. august, der et jaktlag Lund vestre viltlag har valgt å ikke jakte elg dette året og heller frede elgen i år, som de sier, og oppfordrer andre jaktlag til å gjøre det samme.

Også et jaktlag fra Gyland har tatt denne beslutningen i år. Det verserer mange versjoner av hvorfor nedgangen på elgbestanden har gått så drastisk ned flere plasser de seneste tiårene.

Jeg har selv vært jeger i mange år siden 1970-tallet og sett utviklingen med elgjakten. Jeg foreslo selv på et elgmøte for mange år siden å frede elgen for en periode av fem år, men da må en selvsagt ha med andre jaktlag og regioner. Men det forslaget var som å banne i kirken, av skytekåte skyttere/jegere i nærliggende jaktlag, dessverre.

En av årsakene til nedgangen av elg er nok beskytningen av disse dyrene. Husker fra 1980-, 1990- og begynnelsen av 2000-tallet, da skyttere var overivrige etter å skyte de største elgoksene som måtte komme inn i geværsiktet deres, slik at trofeet var sikret, og var stort sett de samme skytterne som hadde sine faste og beste poster og aldri var med og jaget.

Alle syns noe av det beste de ser på TV er natur- og dyrefilmer, men utrolig nok er det mange som reiser til andre verdensdeler og poserer smilende når de har skutt en elefant, sjiraff, flodhest, bjørner, puma, etc, etc.

I disse dager (10. august) har bukkejakta for rådyr startet. Dette er en trofejakt for mange.

I mine øyne er det en helt idiotisk jakt som starter i sommerferien til mange, og det er utallige turgåere i skog og fjell. Dessverre er det også slik at mange elgjegere skyter elg i bøtter og spann for sine elghunder, ikke for at de er så interessert i alt kjøttet, men kun for anerkjennelse og verdiøkning på elghunden.

Jeg har selv skutt elg og blitt tatt bilde av, men kan aldri huske noe glede med å skyte disse dyrene. Jeg er mer interessert i å se elg, hjort og rådyr i levende live i skog og fjellheimen, på lik linje som jeg skulle likt å se igjen orrfugl og tiur som før i tiden, men som nærmest har forsvunnet helt.

Det er bedre å ta bilde eller filme det lille vi har av viltliv i heia, og ha som minne, enn et blodete jaktoffer som ligger på bakken der hunden river og sliter i pels og dun.

Det er jo mye feilskyting når det gjelder elgjakt, f.eks. når noen skal ha en halvannenåring, og skyter i stedet en elgku på 300 kilo som var en avlsku i mange år et sted i Kvinesdal (bildet).

23.desember i fjor, noen timer før julaften ble det skutt en elgkalv her i regionen, på grunn av en hund hadde fått los på den på en tur. Men ingen skulle ha denne kalven, som i stedet ble solgt. Egner seg ikke på trykk, det som ble sagt i noen kretser i kjølvannet av dette.

Jakt er jo ingen menneskerett, og må gjerne opphøres for min del. Men av erfaring vet jeg at det knyttes mye spenning til jakt, og viltkjøtt er jo veldig godt, men en reduksjon av jakttiden er noe naturelskede politikere (som vi visstnok har her i Lister) kan ordne opp i, det er jo det som er naturopplevelser å kunne se noe viltliv i heia når så mange har begynt å bruke turstiene i vår nærliggende fjellheim.

Håper at mange støtter opp om Lunds vestre jaktlag om å frede elgen, ikke bare i år, men for minimum fem år eller lengre, for å kunne se utviklingen til elgen. Andre muligheter er å endre beskytning og kvoteinndeling av elgjakt, der elgstammene har hatt en nedadgående kurve over flere år.

Det ble offisielt felt litt over 30.000 elg og ca. 46.000 hjort i 2019, og det blir mye kilo av slikt, som er vel å gå bøndene i næringen. De er også er interessert i å selge kjøtt til butikkene, men mister muligens mange kunder siden mange får fylt opp fryseren med viltkjøtt.

Nils Edvin Eiesland,

Kvinesdal