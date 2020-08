Kjære Arnt Abrahamsen

Stort sett er jeg stolt av å være sørlending, men når jeg leser dine utsagn referert til i diverse aviser blir jeg flau på landsdelens og Farsunds vegne. Ja, jeg har riktignok bodd i Oslo-regionen over tjue år, men sommerferiene mine tilbringer jeg på Lista. I sommer ble det over fire uker. Jeg er nå tilbake på det sentrale østlandsområdet og har tatt fatt på arbeidshverdagen. Med bostedsadresse på Stabekk i Bærum og kontorarbeidsplass i Oslo sentrum, har jeg fremdeles til gode å oppleve situasjoner hvor smittevernreglene ikke lar seg overholde. Som forhåndsregel unngår jeg offentlig transport i rushtiden og oppsøker ikke steder med store folkeansamlinger.

Under mitt ferieopphold i Farsund i sommer opplevde jeg imidlertid ved et par anledninger at det var umulig overholde smittevernreglene. Begge gangene på byens eget kjøpesenter, Amfi. Jeg ble sjokkert over tettheten blant folk og dro med uforrettet sak. En annen og selsom opplevelse hadde jeg i en av kommunens dagligvarebutikker. En lokal herremann stod ved brødhylla og kjente og klemte på hele rekken med brød (riktignok innpakket i papirpose) før han bestemte seg for hvilket han skulle velge. Dette skjedde mens en annen turist og jeg stod lettere sjokkert, i god avstand, og ventet på å forsyne oss av samme hyllen. Så det å glorifisere Farsund og hevde at farsundsfolk er flinkere enn tilreisende til å håndheve smittevernreglene, det er å dra det litt langt.

Jeg er helt enig at det er urovekkende med økende smittetall i Oslo. Det heller er ikke greit med overfylte badeplasser eller å stå tett i tett på utesteder, men dette er noe man bevisst må oppsøke. Majoriteten gjør ikke det. Så med mindre Farsunds innbyggere har til hensikt å oppsøke steder i Oslo hvor det ikke er mulig å opprettholde smitteversreglene, blir det drøyt å foreslå karantene på generelt grunnlag.

Gine H. Zachariassen Tenden