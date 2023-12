Husbanken er vårt viktigste virkemiddel for å bidra til at flest mulig kan komme seg inn i boligmarkedet. Derfor er det viktig og riktig å styrke Husbanken slik vi har gjort gjennom flere statsbudsjett, og som nå får et historisk løft i 2024.

Har du hørt om husbankenhus? Husbanken hadde en viktig rolle i utformingen av hus og husbyggingen etter krigen. Vi kan si mye om de gamle Husbankenhusene med tanke på variasjon og mangfold. Men på den tiden spilte Husbanken en viktig rolle for folks liv. Det var billige lån og en god bolig å bo i. Med årene har Husbanken blitt mindre viktig. Men det har nå snudd.

Siden valget har regjeringspartiene, i godt samarbeid med SV, prioritert å styrke Husbanken. Den totale økningen siden regjeringsskiftet er på 10 milliarder kroner, 5 milliarder av disse kommer i 2024. Det bidrar til at flere over hele landet kan komme inn på boligmarkedet.

Regjeringen vil gjenreise Husbankens ved å utvide samfunnsoppdraget, målgruppene og lånerammene. Økningen i låneramma betyr at det kan bygges flere studentboliger, kommunale utleieboliger og flere vanskeligstilte som kan betjene boliglån vil kunne eie sin første bolig. Til sammen styrker det Husbanken kraftig i 2024. Vi vil i tillegg i 2024 fremlegge en egen boligmelding for Stortinget som skal settes ytterligere retning for Husbankens arbeid.

Når vi neste år styrker Husbanken med 5 milliarder, er det en viktig prioritering også for å sikre aktiviteten i byggenæringen i en tid hvor oppdragene stagnerer. Økte renter og levekostnader gjør det enda vanskeligere for mange å få lån i private banker. I tillegg til problemene det gir de som skal inn på boligmarkedet, rammer det byggenæringen som en av våre viktigste hardt. Derfor er satsingen på Husbanken ekstra viktig i tider som dette.

Størstedelen av låneramma til Husbanken går til startlån. Det er en ordning som bidrar til at flere familier med lave inntekter kan eie sin egen bolig. I 2022 fikk 7 900 husstander startlån, det høyeste antallet siden 2014 og flertallet av husstandene er barnefamilier som ikke har klart å kjøpe sin egen bolig tidligere. Satsingen i 2024 legger til rette for at enda flere kan komme inn i markedet via startlån, og vi vet at dette fungerer. Over 80 pst. av de som kjøper bolig med hjelp av startlån siden 2014 eier fortsatt sin egen bolig. Det er til og med en tendens til at de som får startlån bruker mindre penger enn når de betalte husleie.

En aktiv sosialboligpolitikk er viktig for denne regjeringen. Husbanken ble bygd opp som fellesskapets virkemiddel for å utjevne forskjeller i boligmarkedet. En ren markedstankegang vil øke forskjellene i boligmarkedet. Vi er opptatt av å ha politikk som senker forskjellene og som bidrar til å løse de ulike boligutfordringene rundt omkring i landet. I dette arbeidet spiller Husbanken for oss en nøkkelrolle. Vi skal ikke tilbake til 50-tallets husbankens hus, men vi skal fortsatt bruke Husbanken som et verktøy for å gi folk gode hus å bo i. Derfor har vi styrket Husbanken for å gi flere en trygg og god bolig. Takk til Senterpartiet og SV for et godt samarbeid som også sikrer en historisk økning til Husbanken i 2024.

Lene Vågslid, leder av Kommunalkomiteen på Stortinget (Ap) og Siri Gåsemyr Staalesen, boligpolitisk talsperson (Ap)