Det ligger nå ute for høring plandokumenter for ny E39 vestover fra Røyskår og til kommunegrense mot Kvinesdal

Av utsendte plandokumenter for E39 Lyngdal og vestover ser jeg at Nye Veier har forlatt opprinnelig plan om å legge ny E39 nord for bebyggelsen på Vestre Høyland. De har i stedet flyttet traseen sør for, og like inntil bebyggelsen på Vestre Høyland.

På informasjonsmøte i november på Lyngdal Rådhus opplyste Nye Veier sine representanter at man hadde byttet til en sørligere/vestligere trase pga av «ikke prissatte verdier». De kunne ikke opplyse konkret hvilke verdier dette var, men opplyste på generelt grunnlag at verdier som ikke kunne prissettes for eksempel var dyreliv, fugleliv, uberørt natur, friluftsinteresser, fornminner og lignende.

Det er tidligere fremkommet i media at det i det aktuelle området nord for bebyggelsen på Vestre Høyland (lokalt kalt «Lonan») er funnet flere fornminner, og at hensynet til disse gjorde at man startet å utrede og kartlegge den trase som Nye Veier nå har foreslått.

På direkte spørsmål til Nye Veier i nevnte infomøtet så ble det opplyst at det å gå tilbake til opprinnelig trase over Lonan ikke ville fordyre prosjektet i forhold til forslaget som nå ligger ute til høring. Det ville heller ikke forsinke prosjektets fremdrift ved å gå tilbake til opprinnelig trase Lonan, nord for bebyggelsen på Vestre Høyland.

Hvorfor bør Nye Veier bygge ny E39 nord for bebyggelsen på Vestre Høyland?

1. En veitrase sør for gårdshusene vil komme midt i glaninga for alle husene på gården. Ved å legge veien nord for gården vil ingen se veien fra bebyggelsen som da vil gi mye mindre sjenanse gjennom støy, støv etc.

2. En veitrase sør for gårdene gjør et betydelig arealinngrep i et uberørt naturområde. Området mellom Høyland og dagens E39 (nord) er allerede smalt, og det vil beholde større naturområder ved å legge veien nord for bebyggelsen.

3. En veitrase sør for gårdene vil gjøre at utmarka til gårdene blir delt fra gårdsbebyggelsen med de ulemper det rimeligvis vil medføre mtp. Beitedrift, skogbruk osv.

4. Avslutningsvis et retorisk spørsmål: Hvorfor er hensynet til de som levde for 2.000 år siden viktigere enn de livene til de unge familiene med barn og fremtiden foran seg?

5. Når det da verken vil forsinke prosessen, eller fordyre prosjektet å ta merhensyn til ikke prissatte verdier for de som bor og lever på Vestre Høyland, bør det være enkelt for Nye Veier og myndighetene å gå endre trase slik at ny E39 kommer nord for bebyggelsen på Vestre Høyland.

Når plandokumentet etter hvert kommer opp til behandling politisk så får kommunens folkevalgte en gyllen sjanse til å vise hva de mener er viktigst:

- Hensynet til de som levde for 2-3.000 år siden, eller hensynet til de fire unge familiene som er bosatt på Vestre Høyland og som håper på en fremtid på stedet for seg og senere generasjoner.

Mvh Roger Abusland