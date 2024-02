Flere politiske parti i Farsund Kommune ivrer etter å bygge ut alt ledig sjøareal i Lundevågen. Fra Asco-bygget innerst i fjorden til og med Kjeldsvika i Skjoldnes. De vil klargjøre for industri, og med industri følger arbeidsplasser. Har de noe konkret, eller er det bare «i tilfelle så har vi det klart»?

Samtidig har de lovet bort den store, ferdig planerte «indrefileten» i Lundevågen til arealkrevende fiskeoppdrett. Tror de at det skaper mange arbeidsplasser, hvis det i hele tatt kommer? Når de statlige pengene for «utredning» er oppbrukt, så spørs det...?

Dypvannskaia i Lundevågen og Brederobygget er i bruk til lagring av båter og seismikkutstyr. Hvor mange arbeidsplasser skaper det? Ja, noen går vakt, server og tar inn/ut opplagsbåtene og noen kjører av og til truck i og rundt Brederohallen. Og Kommunen har noe leieinntekter. Men det er mye areal i forhold til arbeidsplasser. Jeg sier ikke at det er feil i nuet, men her bør det være mulighet til mye mer aktivitet og flere sjørelaterte arbeidsplasser hvis det er målet? Dette har vi ferdig.

Hvor mange av kommunepolitikerne som stemmer for utbygging av Lundevågen har vært der, gått der og sett hvordan kulturlandskapet ser ut? Jeg vil våge å påstå at dette kulturlandskapet er noe av det fineste vi har i Kommunen. Gamle hustufter, bakkemurer, potetkjellere, slåttemarker med tilførende steinsatte småveier, fantastisk flotte inngjerdet hager i stein også videre.

Noen vil vel mene at jeg skriver dette for at dyrene mine beiter i området? Jeg ønsker selvfølgelig å fortsette med det, men det er ikke hovedgrunnen. Det er nok akkurat derfor jeg vet hvor fint området er. Jeg har gått området på kryss og tvers mange ganger og jeg finner noe nytt å se på hver gang.

Hovedgrunnen er at i jaget etter profitt og arbeidsplasser ødelegger vi noe av den fineste natur og kulturlandskapet vi har i kommunen. Er det verdt det?

Etter å ha sett tv-programmet «Oppsynsmannen» med Bård Tufte Johansen begynte jeg å tenke: Bygger vi ned dette området så er det ødelagt for all framtid.

Jeg vil oppfordre politikerne, både i Frp og andre som vil bygge ut området til å gå en tur i området. Både i Kjeldsvika og særlig i området bortenfor slippen til Alcoa. Ikke bare gå på veien, følg stiene å se hva som finnes av flott natur og menneskeskapte ting som er bygget før betongen gjorde sin entre.

Tankene flyr i alle fall når man går i dette området og kanskje dere kommer på bedre tanker? Trimmen har dere vel godt av uansett?

Bernt Arild Belland

Krågenes 4/2-24