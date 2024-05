Jeg ville ikke kommet til hektene på taket på et handlesenter!

Vil først si at leserinnlegget fra Jan Broder Dahl som var i Lister24 sist uke, støtter jeg 100%, fantastisk bra skrevet.

Et nytt senter for psykisk helse der hvor Knertenparken skulle komme må jo bare bli kjempeflott, en bedre plass kan man vel ikke finne?

At dette skal bli en diskusjon mellom Lyngdal og Farsund kan jeg ikke forstå. Svaret er jo enkelt, det er bare å si «ja, takk, begge deler». Senteret ligger jo der, plassen det ligger på er jo og helt fantastisk, det er sentralt samtidig som det ligger for seg selv.

Når jeg fikk høre at noen lure hadde kommet med denne ideen, jublet jeg. Det er jo en helt fantastisk idé å komme med.

Jeg er selv psykisk syk, jeg vet hva det vil si å være i det mørkeste av det mørke, det unner jeg ingen. Jeg ble innlagt på DPS i Kvinesdal sommeren 2022. Å komme til en plass der du får hjelp, der de ser deg, samtidig som plassen også lå på en plass der det er mulighet å komme seg ut å gå en tur for seg selv, det er veldig viktig når man er langt nede psykisk. Derfor er Knertenparken den beste plassen. Den som mener å plassere et senter for psykisk helse på taket av Amfi bør gå inn i seg selv og tenke seg om en gang til.

Hvor i himmelens navn skal man gå tur der når man trenger det? Inne på Amfi? Amfi er et kjempe fint handlesenter det, men tro meg en som sliter psykisk vil ikke lufte seg på et handlesenter det er den siste plassen man vil være. For å ikke snakke om at når man må være innlagt der, da vil man være i fred, ikke risikere å møte på mye folk når man setter nesen utenfor døren.

Ro vil man også ha, det blir det ikke bli på taket på et kjøpesenter. Trygghet, man skal føle seg trygg når man er inne for behandling, enten man er inne for en times prat en gang i uken, eller man er innlagt i flere dager. Trygghet er alfa omega. Rekreasjon det er veldig viktig for oss pasienter, man kan stille seg spørsmålet vil man får det på taket av et kjøpesenter? Er det rolig nok? Nei, vil jeg svare på det. Frisk luft og naturen rett utenfor døren vil man få om man legger senteret til Knertenparken. Av erfaring er det den viktigste terapien man kan få å komme seg ut i frisk luft, selv om alt stritter i mot, så hjelper det alltid.

I Lyngdal hvor dette er planlagt er naturen rett utenfor. Som Dahl skriver, parken står å råtner på rot, kan man ikke bare videreutvikle denne ideén å få på plass et slikt flott senter? Bygge det opp til å bli et regionalt senter for psykisk helse i Lister. Det er plass til mange brukere og mange arbeidsplasser, det er som jeg sier «ja, takk, begge deler».

Jeg er veldig glad i byen min Farsund, men akkurat her må jeg rett å slett si at ideén om ha et slikt senter i Lyngdal, må bli den beste plassen. Det ligger jo allerede der, i naturskjønne omgivelser. Man kan gå rett utenfor, gå tur om man vil, man er sentralt til butikker for de som ønsker det, og for de som ønsker det stille er det langt nok vekk fra bykjernen.

Nå setter jeg den ideén med å plassere det på taket på Amfi litt på spissen, men da hadde man snakket om eksponeringsterapi på høyt nivå. På mine mørkeste dager går jeg ikke til postkassen en gang. Jeg går i terapi på psykisk team på senteret i dag, men det skal sies at det er sjelden du finner meg på senteret etterpå. Det er rett inn og rett ut igjen. Når man sliter er man ikke der for å ta en handletur. Etter min mening bør tanken om å legge et psykisk senter på taket på Amfi legges død. Bruk heller de pengene på å lage det som allerede står ferdig ekstra bra for oss brukere. Jeg kan svare på det Dahl skriver i sitt leserinnlegg at jeg ville ikke kommet til hektene på taket på et handlesenter! Det er ingen quick fix å komme til hektene fra en psykisk sykdom, og det er mange forskjellige mennesker som sliter på forskjellige måter, men fellesnevneren er at de aller fleste trenger å være i rolige omgivelser og ha et opplegg som er tilpasset hver enkelt bruker. Tenk da å kunne legge til rette dette i et bygg som allerede står der.

Nei, her er det bare å sette i gang å få til et nytt flott senter for psykisk helse i Lister i Knertenparken.

Sett ideén ut i livet, la parken som nå står der helt tom og forlatt, bli til noe som kan hjelpe så utrolig mange mennesker.

Elin Stangeland