Regnbueflagging og Pride

Vis mer

Av og til undres jeg over hva som skjer rundt oss. At mennesker er homofile/lesbiske av legning aksepterer jeg, men at det er noe å være stolt av skjønner jeg ikke, heller ikke at det er det skal være grunn til å flagge for denne legningen.

Er det noen som det virkelig burde flagges for er det oss heterofile. Uten oss hadde det ikke vært noe regnbueflagg eller prideparade! (ei heller miljøkatastrofe, men det er en annen skål).

Olav August Skøien