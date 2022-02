Det er meningsløst at et flertall av stortingspartiene med Høyre i spissen, faktisk mener at folks tannproblemer ikke skal få den samme offentlige oppmerksomheten som andre skader på menneskekroppen.

Demokratene har programfestet at vanlig tannbehandling og øye skal legges inn under folketrygden og dekkes på samme måten som andre helseskader.

Det er dessverre et faktum at mange nordmenn slutter å gå til tannlegen for det “rett og slett” er for dyrt.

Det er og påvist en sammenheng mellom dårlig tannhelse og økt forekomst av hjerte- og karsykdommer, diabetes og luftveissykdommer.

Alle vet at tennene og øye er en del av kroppen vår. Det fortoner seg kanskje som en latterlig konstatering av det selvfølgelige, men er det selvfølgelig for flertallet av norske politikere?

For: Hvorfor er ikke da reparering av tann og øyeskader underlagt de samme reglene for økonomisk støtte som behandling og reparering av skader på andre kroppsdeler gjennom folketrygden slik Demokratene alltid har foreslått?

Vidar Kleppe

Fylkestingsrepresentant for Demokratene