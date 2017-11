Hvorfor ligger «Harrier» til kai i Farsund - en redegjørelse

Siden skipet «Harrier» ankom Farsund havn i midten av juli, har det vært gjenstand for flere reportasjer og leserinnlegg i Lister24. Enkelte av disse synes å bygge på misforståelser om hva som er Farsund havns oppdrag, og bakgrunnen for at havnen har tatt imot «Harrier».