Politikk for arbeidsfolk

Arbeiderpartiet vil ikke at det skal være dyrere å være sjuk. I tida vi har nå, permitteres mange fra arbeidet sitt, mange blir sjukemeldte og mange må holde seg hjemme på grunn av kovidsmitte eller -restriksjoner. Det gir økte bekymringer og behovet for helsehjelp synker ikke.

Permitterte og ledige går en usikker tid i møte. Noen har vært permitterte flere ganger. Arbeiderpartiet vil prioritere feriepenger til de som har mottatt dagpenger. For noen vil det bety mellom ti og femten tusen kroner utbetalt den måneden man har ferie. Noen vil bruke penger på reise, turer og aktiviteter som stimulerer økonomien.

Høyreregjeringen vil at det skal bli dyrere å være syk. Rundt en million nordmenn vil oppleve at de får økte utgifter på mer enn 700 kroner med regjeringens nye takster for egenandel. Det er en dårlig prioritering. Regjeringa fjerna også retten til feriepenger på dagpenger i 2014. Det er urettferdig og gjør situasjonen verre for mange permitterte og deres familier.

Vi ser tydelig hvem som er prioritert i høyreregjeringens politikk. Barnehage- og SFO-plassene blir dyrere, det kuttes i velferdsordninger til vanlige familier. Brillestøtte, tannregulering, kutt i pendlerfradrag og fagforeningsfradrag. En sentraliserings- og privatiseringspolitikk som flytter tjenester fra distriktene til de store bysentra og som rammer vanlige arbeidsfolk hardest.

Arbeiderpartiet vil ha en rettferdig økonomisk politikk, der de med de høyeste inntektene betaler mer, de med lavest inntekt beholder mer. Vi vil øke pendler- og fagforeningsfradraget, senke prisene på barnehage og gi førsteklassinger gratis SFO-timer. Vi vil styrke økonomien til kommunene og redusere kommersialiseringen av helse og omsorgstjenestene slik at kommunene i kan ha trygge og gode tilbud til innbyggerne i kommunene.

Arbeiderpartiet prioriterer politikk for vanlige arbeidsfolk der de bor.

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Ap