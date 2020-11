Alcoa global pride week

Vis mer

For første gang i historien arrangeres Alcoa Global Pride week fra 16. november til 20. november.

I en årrekke har Alcoa gjort dette i Australia og i Brasil, men i år utvider vi til alle land der Alcoa har bedrifter.

På Alcoa Lista skal vi markere denne begivenheten på forskjellige måter. Mandag morgen heiser vi Regnbueflagget, og det blir hengende hele uken. Videre så vil vi drive med utvidet informasjons og kommunikasjonsinitiativer for å gjøre ansatte oppmerksomme på Alcoa sine forventninger til et inkluderende arbeidsliv. Vi håper på gode diskusjoner både internt på verket og i familiene hjemme.

I Alcoa skal det våre åpenhet og respekt for alle mennesker. Vi ønsker ingen skille uansett legning, kjønn, etnisitet, religion, eller om en bare er litt annerledes. Alcoa sine verdier støtter opp om dette.

PRIDE betyr som kjent STOLTHET. Og som Alcoa-ansatt skal vi være STOLTE over å få jobbe for et selskap som dyrker verdien i mangfoldet, og som står opp og markerer Pride med en egen uke.

Grethe Hindersland,

Verksleder Alcoa Lista,

Alcoa Norway Country Manager

Gunnar Fossland,

HMSK leder Alcoa Lista