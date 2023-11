Ærlig talt Tore Strømøy, jeg har alltid hatt den største respekten for deg og dine journalistiske saker, som setter enkeltpersoner sine tragiske menneskeskjebner over systemer som ikke fungerer i den virkelige verden.

Men nå har du og statskanalen/ NRK etter min mening gjort en stor tabbe, ved å ikke informere det norske folk om hele bakgrunnen og historien til bamsegutt!

Mange i min vennekrets som har et stort og åpent hjerte for alle av våre medmennesker som sliter å lider, har blitt «bergtatt» av denne historien. Som i utgangspunktet fremstår som den tåredryppende historien til «bamsegutt».

Vi alle trodde at statskanalen NRK fortalte en ærlig og sann historie fra A til Å! Skuffelsen er desto større av at ikke sannheten kom fram om at bamsegutt er en tidligere straffedømt pedofil «bamsegutt».

Grethe Olsen,

Kleppelista, Agder