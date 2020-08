Offentlig flagging

Vis mer

Stor takk til Farsund formannskap som så tydelig gikk imot å endre flaggloven. Bare én stemme var imot. Nå er jeg spent på hva kommunestyret sier.

Det er med stor takk og glede jeg heiser vårt kjære norske flagg. Da freden kom i 1945 var det fantastisk å kunne heise flagget. Det var symbolet på at vi var blitt et fritt land igjen, det samler oss til én nasjon og er vår identitet som nordmenn. Det har korset i sentrum og vitner om at vi skulle være en kristen nasjon med normer og gode tradisjoner.

Men prideflagget representerer den økende homo- og sexideologien som skaper mye forvirring, uro og skille, noe som kommer tydelig til uttrykk i Farsund kommunestyre. Saken er at regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup her sendt ut en høring om å endre flaggloven ved offentlige flaggstenger. Overfor NTB 17.07.20. begrunner Astrup forslaget sitt slik: «Pride handler om å feire og kjempe for frihet, mangfold og toleranse og har bidratt til å bryte normer i samfunnet og sender et tydelig signal om at alle skal kunne få elske den de vil».

Høres ikke dette forlokkende og fristende ut? Jo, det er det, og mange blir ført vill.

Men i virkeligheten tror jeg det er både farlig og forførende. Her anbefaler myndighetene våre at grensene for seksualliv og ekteskap skal brytes ned og at alle kan leve slik de lyster og vil - bare det er frivillig? Bevegelsen FRI bruker flagget sitt til sterk påvirkning helt fra barnehagen og oppover i skolen med millionstøtte fra staten. Nå har forvirringen kommet dit hen at kjønn ikke defineres ut fra biologien, men etter sine egne følelser, med stor skadevirkning. Ønsker man en slik utvikling?

I pridemarsjen i Oslo 2018 ble det båret en plakat med teksten: «Knus kjernefamilien!» Pride-ideologien med støtte fra media, ønsker med andre ord å oppløse kjønn, samliv, ekteskap og familie. Men hvordan vil det da gå med samfunnet vårt?

Jeg blir både sorgfull og urolig med tanke på barn og barnebarn. Skulle vi ikke heller verne om ekteskapet, så barna kunne vokse opp i trygge og gode hjem?

Hvordan vil framtiden bli? Det å heise prideflagget vil egentlig bety at vi vil bygge på en normløs grunn, som fort vil rase sammen. Hvordan harmonerer dette med grunnloven som sier: «Verdigrunnlaget forblir den kristne og humanistiske arv»?

Tor Øystein Holm