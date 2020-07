Vi trenger handlekraft fra Kulturdepartementet

Vis mer

Jeg mener at vi har en kulturminister som henger etter på alle arenaer. Innen idrett så ser vi at Danmark nærmest uten unntak er et skritt foran Norge. Norges fotballforbund og trenere i landsdelen er tydelige på at de er klar for å sette i gang med breddefotballen. Frem til nå så er det åpnet opp for barn og unge til og med 19 år gamle, og det er åpnet opp i de øverste divisjonene for damer og herrer. Men breddefotball utenom de øverste divisjonene er satt på vent til foreløpig 1. september.

Norge bør følge Danmark og åpne for all fotball, så unngår vi at spillere må reise til Danmark for å spille turneringer slik som nå planlegges og gjennomføres av Dues sportsreiser. Det er et signal som ikke kan misforstås, når vi ser at det kan være en forretningsmulighet å arrangere fotballreiser til Danmark fordi vi henger etter i Norge.

Abid Raja har frem til nå vært en passiv og svak kulturminister. Han står på pressekonferanser og leser opp et ferdigskrevet manus, og når han får spørsmål så leser han den samme teksten igjen.

Jeg er glad for at idretten og Norges Fotballforbund fortsetter å være tydelige på at de forventer at kulturministeren begynner å levere. Vi trenger handling, ikke en kulturminister som er ekspert i opplesing av ferdigskrevne manus eller sender ut ferdigskrevne e-poster for å forklare manglende handlekraft.

Etter at breddefotballen slo alarm og sendte brev til Kulturdepartementet på søndag om krav om å åpne opp igjen, så har Raja sagt han er villig til et møte med dem. Nå håper jeg han innser at ferdigskrevne manus og e-poster som han sender ut ikke er nok, nå må han gi tillatelse for alle.

Min tydelige oppfordring til breddeidretten er å fortsette den gode jobben de gjør, regjeringen klarer ikke levere uten at de blir presset. Dessverre.

Steinar Bergstøl Andersen (Frp)

Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Agder Fylkeskommune