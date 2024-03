Fred Olsen Renewables har Lista vindkraftverk som ble startet i 2012 og nå ønsker de flere hundre mål med solcelleanlegg i naturen på Sudland. Foreløpig er det cirka 200 mål inne i vindkraftverket på Sudland og grensen mot samme sted.

Fred Olsen Renewables har i et møte 15. februar informert formannskapet i Farsund kommune om at de ønsker og installere et solcelleanlegg i naturen inne i dagens vindkraftverk.

Her ble det ikke informert om at de har jobbet i lang tid med planene og ingenting om hvor mye og heller ikke områdeplassering i vindkraftanlegget.

Det ble heller ikke informert om at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har foreløpig godkjent planene.

Solcelleanlegg i naturen er veldig nytt i Norge og det er uklart om NVE kan godkjenne et solcelleanlegg inne i dagens vindkraftverk eller om det er politikerne i kommunen som må godkjenne.

Nå må politikerne i kommunen på banen og sjekke hvordan lover og regler er når det gjelder solcelleanlegg i naturen i kommunen vår. Politikerne må også på befaring med Fred Olsen Renewables og kanskje NVE for og sjekke områdeplasseringen av solcelleanlegget.

Leserskribenten: Jan Litland. Foto: Bjørn Hoel

Naturvernforbundet vil også sjekke området.

På Sudland der solcelleanlegget planlegges er det myrterreng/ grunnvann som går sammen med to bekkedrag som går videre til drikkevannet vårt i kommunen, Kleivlandsvann. Det går også bekkedrag fra Sudland til Ulgjellsmyra som er fredet.

Solcelleanlegg i naturen har en levetid på ca. 20 år og solcellene inneholder de giftige tungmetallene bly, selen og kadmium. Solcellene må også vaskes minst en gang i året og finnes det godkjente vaskemidler som ikke skader naturen? Det vil ikke bare bli mindre effekt av solcellene over tid, men også stor fare for avskalling av solcellene som kan sørge for at de giftige tungmetallene kan komme i grunnvannet og videre til drikkevannet.

For noen år tilbake var det en person som ønsket og bygge et ridesenter på Jåtog.

Jåtog er litt nærmere Kleivlandsvann enn Sudland, men det er samme bekkedrag som kommer fra Sudland og videre til drikkevannet vårt.

Bygging av ridesenteret ble ikke godkjent av kommunen på grunn av bekkedragene til Kleivlandsvann.

Mange innbyggere i kommunen lurer på hvem og hvilke partier som sitter i formannskapet.

Frp: Ingrid Williamsen, Toni Helvig og Lars Tjelland. De ønsker ikke mer vindkraft i kommunen, men hva med solcelleanlegg i naturen?

Ap: Arnt Abrahamsen er glad i naturen, men ønsker mer landvind og havvind. Hva med solcelleanlegg i naturen i kommunen?

Høyre: Pål Hals er for havvind. Hva mener han om solcelleanlegg i naturen i kommunen?

SV: Mener Elisabeth Stølen det samme som lokallagsleder i SV Anija Wormsen om at vi ikke bare må se på penger, men også naturen?

Senterpartiet: Kenneth Løland er vararepresentant i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og ønsker fast plass på Stortinget. Kan vi stole på en politiker som vil inn fast på Stortinget at han vil gjøre det beste for naturen i kommunen?

Det er disse politikerne som bestemmer det meste i kommunen og uansett om det er litt tid til neste kommunevalg så må vi som er glad i naturen følge med og bruke stemmeseddelen og stemme på de rette partier.

Hilsen fra en som snakker for naturen for naturen kan ikke snakke til oss.

Jan Litland