Skal du på fjellet i påska? Årets påske kommer tidlig, men det er likevel risiko for å bli både solbrent og solblind hvis du er ute i sola.

Visste du at nysnø kan øke solstrålingen med hele 80 prosent, og gammel snø faktisk med 50 prosent? Selv om vi hungrer etter sol gir dette god grunn til å beskytte huden med solkrem og øynene med solbriller. Sjekk UV-varselet, det gir en god pekepinn på hvor sterk strålingen er. Jo høyere UV, jo høyere er risikoen for å bli solbrent.

Ikke til fjells? Da er du kanskje en av mange som nyter påskeferien i varmere og mer solrike land, der UV-strålingen er langt sterkere. I Spania og Hellas kan eksempelvis indeksen komme opp mot 6 og 7 i mars-april, noe som betyr sterk UV og høy risiko for å bli solbrent.

Sjokksoling i Syden etter en lang vinter i Norge er veldig skadelig. Huden glemmer ikke, og jo flere ganger man blir solbrent, jo større blir risikoen for å utvikle hudkreft. Gode råd er derfor å ta pauser i skyggen, beskytte huden med klær og bruke rikelig med solkrem med minst faktor 30 gjennom hele dagen.

Ikke til Syden heller, men rett og slett en deilig hjemmepåske hvor du drømmer om hagearbeid, sol på terrassen eller late dager på hytta ved sjøen? Da er det lurt å huske på at fra mars-april står sola stadig høyere på himmelen i Norge. Det fører til at UV-strålingen øker raskt dag for dag. Solbeskyttelse blir stadig viktigere i tiden etter påske, ikke minst i langhelgene i mai.

Du bør beskytte deg når UV-indeksen er 3 eller høyere.

Vinterhud blir lettere brent. I tillegg er det mer vanlig å bli solbrent når man gjør andre ting utendørs enn å sole seg. Husk derfor solbeskyttelse hvis du skal gi sykkelen en vårpuss, gå en tur eller gjøre andre aktiviteter ute. Det er også viktig å være oppmerksom på at solstrålene kan være intense også når det er sol og kaldt, selv om du ikke kjenner sola varme opp huden.

Sjekk gjerne UV-varselet i Yr-appen hvis du er i tvil om solen er sterk der du befinner deg. Du bør beskytte deg når UV-indeksen er 3 eller høyere.

Vi ønsker alle en riktig fin påske der du er – med eller uten sol!

Geir O. Wehus, regionleder i Kreftforeningen Agder