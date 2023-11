Den perfekte stormen er når mange tilfeldigheter sammenfaller og bygger opp om et utfall. Når vi snakker om krisen for Alcoa så er den i stor grad ikke tilfeldig, men laget av dagens stortingspolitikere i form av høye kraftpriser og bortfall av CO2-avgifts kompensasjon. I tillegg er det lave aluminiumspriser på verdensmarkedet. Når disse tingene sammenfaller har vi skapt et industrimarked som sliter med å overleve. Norges kraftkrevende industri er bygd med en forutsetning på stabil og forutsigbare kraftpriser. Tar vi vekk forutsigbarheten med å legge kraftprisene på børs og deretter stabiliteten med å koble oss opp mot et kjempestort vindkraft marked har vi mistet kontrollen.

Det er ironisk at lokale politikere nå må i gang med å redde lokalsamfunnet sitt fra de avgjørelsene stortinget har tatt de siste 30 årene

Det har blitt ropt varsku-her i flere år om faren for stormen. Krav til og bortforklaringer fra en regjering som famler etter unnskyldninger for feilslått kraft politikk florerer i fleng. Det skyldes på Co2 kvotepriser og manes til felles kamp for hjørnesteinsbedriften vår. Lite blir nevnt om rot årsaken til uføret. Regjeringens kraftpolitikk skal gjennomføres koste hva det koste vil.

Lokale politikere må jobbe sammen på tvers av partitilhørighet og snu hver en sten for å finne løsninger som kan redde et helt lokalsamfunn fra kollaps, og det håper selvfølgelig alle i regionen at vi gjør. Men hvis løsningen baseres på subsidier fra staten (folket), hva da med neste bedrift som er i ferd med å bukke under? Skal vi fortsette å bruke folkets penger på å subsidiere kraftbransjen? En bransje hvor noen få skummer et stort overskudd.

Alcoa Norges energidirektør etterlyser både mer og rimeligere kraft i regionen. Problemet med regjeringens havvind satsning er at den ikke kan gi rimeligere kraft når kostprisen er estimert opp mot 3 kroner kw/t. Havvind vil antagelig ikke gi mer kraft fordi den er ikke stabil nok til å drifte industrien uten tilsvarende balansekraft. Den balansekraften (vannkraft) må da tinges fra andre forbrukere og man ender opp med et marked i manko på stabil strøm og med store prisvariasjoner og ingen forutsigbarhet.

Løsningen er å ta politisk kontroll over norsk kraftproduksjon og salg. Strømkraften må taes av børs for å sikre Norsk industri og husholdninger langsiktig og forutsigbar drift til en konkurransedyktig pris. Overskuddet selges deretter på markedet til høystbydende.

Med hilsen

Industri- og Næringspartiet i Lister

Geir Emil Berntsen, Farsund

Ken Mario Kvinlaug, Lyngdal

Terje Risøen, Kvinesdal