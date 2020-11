Brukermedvirkning og informasjonsplikt i tannhelselovgivningen

Tannhelsetjenestens kompetansesenter (TKS) i Arendal ble lagt ned fra nyttår som følge av politiske vedtak i forbindelse med regionreformen. Beslutningen er omdiskutert, fordi tilbudet i utgangspunktet var lite kjent i aktuelle pasientgrupper, og de som mottok tjenester fra senteret, fikk lite eller ingen informasjon og heller ikke muligheten til å bli hørt før det var kroken på døra.

Pasienter som har behov for sammensatte tannhelsetjenester, for eksempel personer med utviklingshemming, demens, autisme, rusproblematikk, psykiske lidelser og TOO-bakgrunn (tortur, overgrep og odontofobi), som i utgangspunktet kunne hatt behov for ytterligere styrking av tilbudet som fantes, har siden den gang mottatt varierende, uavklarte og sporadiske tilbud fra de lokale tannklinikkene. Samtidig har også tilbudet om tannbehandling i narkose på sykehuset blitt rammet som følge av covid-19-krisen, og ventelistene har vokst utover de vanlige seks månedene.

Det er lenge å ha tannverk, ikke minst for personer som ikke er i stand til å gi uttrykk for det.

Venstre ønsker å jobbe for at mennesker som har behov for et tilrettelagt tannhelsetilbud på grunn av sammensatte vansker, skal møtes med forståelse, verdighet og kompetanse uten å oppleve å havne mellom flere stoler i behandlingsapparatet eller å bli fratatt nødvendige tannhelsetjenester uten tilfredsstillende alternativer. Dagens tilbud er ikke i nærheten av å være godt nok, og vi har en urokkelig tro på at bedre alltid er mulig.

Venstre ønsker derfor å styrke den tverrfaglige kompetansen i den offentlige tannhelsetjenesten i fylkene, samt å innlemme brukermedvirkning og informasjonsplikt for den offentlige tannhelsetjenesten i tannhelselovgivningen.

Ingvild Wetrhus Thorsvik og

Ragnhild Angell Wennberg,

Agder Venstre