Lyngdal kommunes svik mot «stemmeløse» barn

Vis mer

De som har gjort de mest groteske handlinger får tilbud om advokat - det gjør ikke foreldre med barn uten et funksjonelt språk, som mener at ikke kommunen gir det de plikter og som trengs. Likevel blir noen av oss behandlet nærmest som «kriminelle», selv om det eneste vi ber om er nok hjelp, en familie som fungerer og en jobb å gå til. Er det for mye forlangt? - For hvem ønsker vel å bli «invadert av systemet» uten å trenge det? Er det ikke en selv som vet best hva barnet sitt, seg og sine trenger?

Når vi har bedt om mer hjelp til barnet vårt, har vi også opplevd å få spørsmålet «når skal dere være med barnet deres selv»? Det oppleves både invaderende og krenkende. Dette handler ikke om å være minst mulig med barnet, men om å få praktisk hjelp til å få mest mulig «kvalitetstid» med henne, slik at hun kan være en stor del av familien lengst mulig. Vi har også fått beskjed av kommunalledere at det er ingen som vil jobbe med barnet vårt hvis vi «fortsetter slik» (når man ytrer seg).

I dagens samfunn er jeg derimot helt overbevist om at vi bruker minst like mye tid på barna som de fleste andre, selv om saksbehandlere innbitt tydeligvis forsøker å overbevise fylkesmannen om noe annet. Det at vi har et «barn» resten av livet, tas tydeligvis ikke med i regnestykket - at vi faktisk må sørge for å overleve barnet vårt. For det kan dessverre se ut til at vi må klare mer og mer på egenhånd uten støtte fra det offentlige. For et barn som man ikke kan regne med blir mer enn 3-6 år kognitivt (i «beste fall»), kan ikke klare seg selv - «flokken» må stille opp.

Det kan også oppleves «torturerende» og ikke kunne planlegge, og stille opp for søsken slik de hadde trengt - siste rest av krefter kan gå med til å forsvare seg på «angrep» fra kommunen.

Representanter fra Lyngdal kommune vil ha det til at de er «snille» som gir den hjelpen de gir. I realiteten må folk flytte herifra for og for eksempel få Bpa i det hele tatt. Ser man til andre sammenlignbare kommuner i nærheten, som for eksempel Vennesla og Kvinesdal, så vil man finne langt bedre kår for Bpa-ordningen. I Sandnes kommune finnes det eksempel på barn med lignende diagnose, som får langt mer hjelp enn oss: 17 timer Bpa i uka og 10 døgn boligavlasting i måneden. I Kabelvåg har for eksempel barn med samme diagnose 50+75 prosent Bpa.

Slik vi har det nå, er det i praksis som regel vi foreldre som hjelper barnet vårt med absolutt alt - både morgen og kveld. Selv om barnet ikke har et funksjonelt språk, så finner hun ofte bilder av assistenter for eksempel på morgenen. Med dette ber hun om at de skal stelle henne, så at vi foreldre mer kan «bare» være foreldre - ikke sykepleiere og fysioterapeuter. Hun har også formeninger om dette, og nærmer seg puberteten. Har ikke hun rett på mer hjelp enn fra oss foreldre- skal ikke hennes «stemme» bli hørt?

Freddy de Ruiter undres over i Facebook-innlegget mitt (der jeg satte ord på noen av følelsene mine og opplevelser knyttet til dette) 30/10 om de ansvarlige hadde «hjerter av stein». Det samme har jeg spurt «toppene i helse» tidligere om - jeg har grått og tryglet på telefon, og møtt kulde i andre enden av røret som har gjort at jeg selv har «fryst til is».

Jeg registrerer at ordføreren også røres til tårer av enkelte grupper i samfunnet vårt - det er bra, men hadde han sett, følt og hørt hvordan enkelte barn med en alvorlig grad av utviklingshemning har blitt behandlet i denne kommunen, så tror jeg at han hadde grått. Jeg kan for eksempel nevne «stemmeløse» barn som blir satt i samme taxi uten ledsager, ifra ulike kohorter - de redde lydene deres og de forskremte øynene kommer jeg aldri til å glemme, der de trygge rutinene og «mønsteret» brytes. Jeg kan bruke min egen datter som et eksempel - som stirrer forskremt lenge i mørket på morgenen etter ledsageren som også har blitt fjernet fra taxien. Den følelsen og bli «presset» likevel til å sende det sårbare barnet sitt med utallige fremmede taxisjåfører, kommer jeg aldri til å glemme. Bare fordi kommunen har rasert den trygge BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) ordningen hun hadde tidligere, der faste assistenter som oftest fulgte henne til/ fra Sfo, og vi kunne videreformidle viktige beskjeder til.

Noen av Lyngdals mest sårbare barn er også plassert i en segregert brakke på en parkeringsplass med en skolegård - langt fra klasserommet. Jevnaldrende har mange spørsmål rundt det; «er de sin egen klasse der, er de syke»? Sannheten er at de er der fra ulike kohorter. Mon tro om ordføreren selv har vært på besøk der - spesielt på en varm sommerdag, og hvor lenge han og kommunedirektøren ønsker å være ansvarlige for et så segregert tilbud? Som en fra «systemet» selv uttalte; «skammelig»!

Heldigvis finner man noen «gode hjelpere» i systemet også. Det er dem som holder man oppe, som gjør at man i det hele tatt «flyter».

Nylig ble jeg fortalt atter en gang at «nå er vi i en større kommune- at det er flere som trenger hjelp». Jeg forstår ikke - var det ikke derfor det ble kommunesammenslåing - for at det skulle bli bedre? Dessuten skal det ikke være mange barn med en alvorlig grad av utviklingshemning i denne kommunen. På landsbasis er det 0,1-0,6 prosent av befolkningen som får denne diagnosen. Totalt sett i Lyngdal gjelder dette kanskje bare 2-4 barn med samme alvorlighetsgrad av diagnose. Har man virkelig ikke råd til å gi dem hva de trenger, og hva de har krav på?

Rakel K. Larsen,

Lyngdal