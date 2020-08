Backes bu må bli et maritimt museum

Som kjent er Backes bu til salgs. Og det må være et høyst aktuelt sted å ha et maritimt museum, for det mangler i denne tidligere sjøfartsbyen.

Neste eier må selvsagt være Farsund kommune, for det er jo vanlig at museer er i offentlig eie. Når det gjelder maritime utstillingsobjekter er der trolig en del hos byens tidligere redere. I tillegg har Farsund Sjømannsforening litt av hvert som tidligere har vært utstilt. Der fins nok også en del i privat eie, for eksempel tauverk, taljer, drafter, uniformer etc. Ja, det er utrolig hva som er gammelt i 2020.

Det er klart det koster å drive et museum, men det er ikke å se bort fra at det er mulig å få fylke, statstilskudd når en såpass gammel bygning blir tatt vare på, og forhåpentligvis kan bli en turistattraksjon. For maritime museer mangler i mang en kystby. Parkeringsplasser er der nok av på Nordkapp.

I Vestbygda har der jo vært et lite, men fint maritimt museum i flere tiår. Der er litt av hvert som lokale båtbyggere har laget. I tillegg er der maritime bruksting fra Listeskøytene. Det er viktig at ting som er laget, brukt lokalt blir utstilt i distriktet.

Alf Westmoen