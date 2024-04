Vi er fremdeles i påsketiden, selv om fridagene er over. Den religiøse siden ved påske har blitt borte for mange sørlendinger. Kirkebesøket synker for hver høytid.

Ordet påske kommer opprinnelig fra det hebraiske ordet Pesach som direkte oversatt betyr «å gå forbi». Og det er mange nordmenn som gjør. De går forbi påskens innhold. Mange drar til fjells for å få med seg litt mer vinter, men det store flertall foretrekker hjemmeferie med hagearbeid, småturer i fjæra og kanskje båtpuss.

Spør en ungdomskoleelev om hvorfor vi har skjærtorsdag og langfredag. Jeg tror de færreste vet det. De har i hvert fall ikke lært mye om påskehøytiden på skolen! Enkelte tror sikkert av den ekstra ferieuken er kjempet frem av LO.

Og mens kongeriket feirer påske fra fredag før palmesøndag til 3. påskedag (intet annet land har så lang påskeferie!) ser mange frem til «vanlige» hverdager. For den stille uke blir vel stille for mange, særlig eldre som ser frem til at påsken er over.

Liv og død - det er jo hva påsken dypest sett handler om. Livet blir fattigere hvis vi ikke gir plass til både sorg og glede, langfredager og påskemorgener.

Bibelen har mange tekster om liv og håp. Den har også mange tekster om ikke å bekymre seg, noe vi gjør. Bilder fra Gaza gjør ikke livet lett for oss. Langfredag er en dag som mange må leve med daglig, også på Sørlandet.

Men Påskemorgen slukker sorgen. Og vi kan også i år synge salmen, kanskje som en bønn i en tid med mye sorg og alt for mange langfredager.

Knut S. Bakken,

pensjonert prest