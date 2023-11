Eller ønsker virkelig Mathias Bernander og de andre strømopprørsordførere fra Høyre, Frp og Krf at næringslivet i regionen vår og andre, skal få billigere strøm?

Er de virkelig opptatt av at Alcoa, Nærbutikken Høllen, Glencore Nikkelverk, Sørlandsbadet, Amon, Peppes Pizza, Huntonit, Norgesgruppen og alle de medlemmene NHO og Næringsforeningene representerer og andre, skal få billigere strøm?

Eller er disse bare narret med i et valgkampstunt?

Hvorfor benyttet de ikke eiermakta, da de på mandag stilte på eiermøtet i Å Energi med både stemme og forslagsrett, til å sørge for billig strøm til Alcoa og andre som trenger det? Å Energi Vannkraft har 72 kraftverk i vår region som produserer 11,3 TWh med strøm. Det er strøm nok til 700 000 boliger!

Og hvorfor har kun Eramet Norway med smelteverk i Kvinesdal, Porsgrunn og Sauda, og Borregaard fått billige fastpriskontrakter med Å Energi?

I «Samordnet Eierstrategi» som ble vedtatt på Eiermøtet 3. mai 2023, under overskriften «Et offentlig eid samfunnsansvarlig selskap» finner en handlingsrommet til å kunne «sikre fornuftige strømpriser for husholdninger og næringsliv.»

De kommunale eierrepresentantene som har eierflertallet i Å Energi, kunne bedt/oppfordret/instruert styret og konsernledelsen om også å følge bedre opp denne delen av Eierstrategien, og ikke bare fokusere på maksimering av profitt.

For:

Vestre og regjeringa har sørget for verktøyet som en trenger for å gjøre det. De anbefaler at deler av krafta tas av børsen og tilbys som billige 3, 5 og 7 årige fastprisavtaler direkte til bedrifter og selskaper. Med denne ordningen utnytter en handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen og ACER-forordningen. Når krafta selges som «billige» kortreiste fastprisavtaler her lokalt og regionalt, unngår en også effekten av både strømspekulanter, «flaskehalser» og utenlanskabler.

Og Finansdepartementet har også slått fast at disse fastprisavtalene kan kraftselskapene prise så lavt de ønsker.

Så det er ikke sant det konsernsjef Steffen Syvertsen sier, gjengitt i bl.a. i Fædrelandsvennen 4. september s. 3 , «at kraftselskapene må forholde seg til lovverket, og at de ikke kan prise krafta som de vil.»

Prisene må riktignok være forretningsmessig forsvarlige, men da er det viktig å huske at produksjonskostnadene for vannkrafta er ca. 12 øre, og at Agder Energi i perioden 2016-2020 fikk i snitt ca. 30 øre for krafta de da solgte. Og i 2020 var spot-prisen i snitt ca. 12 øre her i NO2.

Regjeringen har i tillegg også sørget for egne gunstige skatteregler for disse fastprisavtalene som tar utgangspunkt i den reelle avtalte fastprisen og ikke den til enhver tid gjeldende spotpris.

Så hvis strømopprørsordførerne mener alvor, forventer jeg at de selv som krafteiere, sørger for at husholdninger og næringsliv får billigere strøm!

Kai Aas-Hansen, Ap-medlem, Lillesand